Wanessa Camargo faz mudança radical no cabelo. Veja o resultado!

A cantora Wanessa Camargo passou a tesoura no cabelo e mudou a cor dos fios apenas um dia antes da grande final do BBB 24

A cantora Wanessa Camargo está com novo visual! Nesta segunda-feira, 15, a estrela contou que passou por uma mudança radical em seu cabelo.

Ela se despediu do cabelo comprido e aderiu a um corte na altura dos ombros. Além disso, ela clareou os fios ao tingi-los de loiro. O resultado da transformação foi revelado em um vídeo de antes e depois nas redes sociais da estrela.

"Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual. Uma novidade que estou louca para compartilhar com vocês. Nos vemos amanhã!", disse ela, que vai até os estúdios da Globo para acompanhar a final do Big Brother Brasil.

Vale lembrar que a mudança aconteceu apenas um dia antes da grande final do BBB 24, da Globo. O reality show, do qual ela também participou, chega ao fim na terça-feira, 16, e tem três finalistas: Davi, Isabelle e Matteus.

Yasmin Brunet conta sobre reencontro com Wanessa

A modelo Yasmin Brunet contou sobre como foi o reencontro com a cantora Wanessa Camargo após o BBB 24, da Globo. Durante o confinamento, as duas eram muito próximas e saíram do jogo com poucos dias de diferença. Elas se reencontraram no último final de semana e mostraram uma foto de mãos dadas nas redes sociais.

Agora, Yasmin contou como foi o momento delas. "Foi a primeira vez que eu a vi pessoalmente. Foi muito bom vê-la, foi incrível conversar com ela de novo e entender muitas coisas que eu não tinha entendido que tinham acontecido. Conversamos sobre os filhos dela, sobre a vida dela aqui fora. Foi muito rápido, mas é provável que a gente se encontre em breve de novo", afirmou ela em entrevista com na coluna Play, do Jornal O Globo.

Então, a modelo contou que ainda não conversou com Nizam, que falou sobre o corpo dela no reality show. "Não conversei ainda. Ele me mandou mensagem, mas não respondi. Precisava de um tempo para entender e digerir tudo. É uma conversa desconfortável, porque é algo que me pega muito. Desde que eu me entendo por gente tenho questões alimentares. Me sinto muito exposta, vulnerável... Vai ser um papo bem complicado, mas vou conversar com eles em algum momento", contou.