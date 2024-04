Cópia? Sheila Mello choca ao surgir com a filha: 'Como é parir você mesma?'

Em novos registros, Sheila Mello choca ao aparecer com sua herdeira; forte semelhança entre as duas impactou os internautas

A dançarina Sheila Mello impressionou mais uma vez ao compartilhar fotos com sua filha Brenda Scherer, fruto do casamento vivido com o ex-nadador Fernando Scherer. Neste domingo, 28, a loira compartilhou momentos com a herdeira e chamou a atenção.

Isso porque, elas apareceram fazendo um ensaio fotográfico e novamente a menina chocou com a forte semelhança com a mãe. Também de cabelos claros e com os traços bem parecidos com os de Sheila, a garota, de 11 anos, foi chamada de irmã da dançarina e impactou com sua beleza.

"Eu também acho linda linda linda", disse a famosa provando ser coruja. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Como é parir você mesma?", questionaram. "Uma menina que nunca vai precisar fazer um retoque no rosto... já veio linda de fábrica e que fábrica também né?", elogiaram.

Ainda nos últimos dias, Sheila Mello impressionou ao mostrar a mudança de sua aparência ao longo dos anos. A artista exibiu seu rosto no início da carreira e comparou com o atual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

Sheila Mello relembra seu trabalho como atendente de lanchonete

A dançarina Sheila Mello conquistou a fama como bailarina do grupo É o Tchan, mas já teve outros trabalhos antes do sucesso. Em um post nas redes sociais, ela contou que já foi atendente de lanchonete de fast food e também já foi frentista de posto de gasolina.

Nas redes sociais, ela mostrou fotos e vídeos de momentos icônicos do seu passado e relembrou a vida antes de ser famosa. Além disso, ela mostrou outras curiosidades de sua vida, como já ter feito uma novela, ser formada em balé clássico e já ter estudado psicologia.

"Quem já sabia dessas curiosidades? Me sentindo nostálgica aqui! Separei algumas curiosidades para compartilhar com vocês de coisas ao longo da minha vida", contou na legenda. Veja o registro aqui.