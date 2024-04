Sheila Mello relembra seu trabalho como atendente de lanchonete

Sheila Mello recupera fotos do seu passado para relembrar seus trabalhos antes de conquistar a fama como dançarina

A dançarina Sheila Mello conquistou a fama como bailarina do grupo É o Tchan, mas já teve outros trabalhos antes do sucesso. Em um post nas redes sociais, ela contou que já foi atendente de lanchonete de fast food e também já foi frentista de posto de gasolina.

Nas redes sociais, ela mostrou fotos e vídeos de momentos icônicos do seu passado e relembrou a vida antes de ser famosa. Além disso, ela mostrou outras curiosidades de sua vida, como já ter feito uma novela, ser formada em balé clássico e já ter estudado psicologia.

"Quem já sabia dessas curiosidades? Me sentindo nostálgica aqui! Separei algumas curiosidades para compartilhar com vocês de coisas ao longo da minha vida", contou na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

Aniversário da filha de Sheila Mello

Sheila Mello usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a filha, Brenda. Há poucos dias, a menina, fruto de seu relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, completou 11 anos de vida.

Para comemorar a data, a dançarina e eterna loira do grupo 'É o Tchan' compartilhou no feed do Instagram alguns vídeos de vários momentos da vida da herdeira, e na legenda da publicação, escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é o dia da minha parceirinha de vida, que agora completa 11 anos! Que Deus continue te protegendo e guiando, enchendo sua vida com momentos preciosos e histórias encantadoras", disse Sheila no começo do texto.

E completou se declarando para Brenda. "Minha filha, você foi um presente tão esperado e é amada além das palavras. Que você sempre se nutra desse amor e siga em frente com um coração aquecido e forte. Que você viva cada dia com entusiasmo, coragem e gratidão. Te amo mais do que tudo neste mundo!", finalizou.