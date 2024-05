Após sucesso de Barbie, Ryan Gosling revela qual tipo de papel ele jamais interpretará novamente e motivo surpreende; saiba mais!

O ator Ryan Gosling roubou o coração de seus fãs com sua interpretação fantástica e hilária como Ken no filme 'Barbie', de 2023. Com a popularidade do longa de Greta Gerwig, o artista refletiu sobre a sua carreira e revelou qual papel não irá mais aceitar em Hollywood.

Em entrevista ao The Wall Street Journal Magazine, Ryan contou que não irá mais aceitar papéis sombrios no cinema. Na conversa, o ator revelou que após o filme 'La La Land', de 2016, do qual ele estreou ao lado de Emma Stone, ele passou a negar trabalhos que fossem 'psicologicamente pertubador', se tornando mais consciente sobre sua carreira.

"Pensei: oh, isso vai ser divertido para elas também, porque mesmo que não venham para o set, estamos praticando piano todos os dias ou dançando ou cantando", disse o artista, que revelou ter o longa como uma virada de chave em sua vida profissional.

O motivo seria que papéis de alta carga emocional tinham um grande impacto em sua saúde mental. Com isso, Ryan avaliou que esses trabalhos teriam um grande impacto em sua família, a esposa Eva Mendes, e suas filhas, Esmeralda, de 9 anos, e Amanda Lee, de 7.

"Eu não aceito papéis que possam me colocar em algum tipo de lugar sombrio. Esse momento é o que me dá vontade de tentar ler o ambiente de casa e sentir o que vai ser melhor para todos nós. Tomo minhas decisões junto com Eva, tendo em mente primeiro a nossa família", revelou o famoso.

Ao aceitar o papel em 'Barbie', Ryan avaliou a reação de suas pequenas e contou como elas lhe ajudaram a embarcar nesse desafio. "O interesse delas pela Barbie e o desinteresse por Ken foram uma inspiração. Acho que elas já estavam fazendo pequenos filmes sobre suas Barbies no iPad quando aconteceu, então, o fato de que eu estava saindo para trabalhar em um também nos fez sentir alinhados", brincou.

Por fim, o ator disse que isso lhe deu liberdade de aceitar apenas papéis que toquem seu coração e que ele se sinta confortável. "Acho que por muito tempo estava apenas tentando pagar as contas e trabalhar. Só recentemente é que percebi que tenho a oportunidade de fazer o tipo de filme que me fez amar filmes", finalizou.

Eva Mendes revela 'acordo' com Ryan Gosling para deixar de atuar

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Eva Mendes contou um novo fato sobre seu relacionamento com o ator Ryan Gosling. Em entrevista ao Today, a famosa contou que o casal, que está junto de 2011, tem um 'acordo não-verbal' sobre os cuidados com suas filhas, Esmeralda, de 9 anos, e Amada Lee, de 7.

Segundo Eva, ela se afastou de Hollywood para cuidar de suas filhas após um acordo silencioso com seu companheiro."Eu quase como um acordo não-verbal do tipo: 'Ok, ele vai estar trabalhando e eu vou estar trabalhando, mas eu vou trabalhar aqui", disse a ex-atriz, que afirmou que não teve dúvidas em abandonar a carreira após sua primeira gravidez.

"Foi uma decisão fácil a ser tomada. Eu sou muito sortuda", contou Eva, que garantiu ser grata por esse tempo com suas herdeiras após se tornar uma dona de casa. "E eu continuei trabalhando, eu somente não atuei, pois a atuação te leva a lugares, ela leva você para longe".

Na entrevista, a estrela ainda aproveitou para rasgar elogios ao amado. "Nunca vivenciei nada assim. A forma como ele trabalha, seu compromisso com sua arte, como ele quer fazer tudo da melhor forma possível, e isso significa tornar seus colegas de elenco também melhores. Mas infelizmente — ou felizmente — só há um Ryan!".