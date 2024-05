Britney Spears se pronuncia sobre briga com namorado: "Cada dia mais forte"

Após polêmica sobre discussão com seu novo namorado, Britney Spears se pronuncia sobre a briga e anuncia mudança de casa nas redes sociais; confira!

A cantora Britney Spears se envolveu em mais uma polêmica na última quinta-feira, 2. Segundo o site TMZ, ela se envolveu em uma briga física com seu novo namorado, Paul Soliz, durante sua estadia no Chateau Marmont, hotel das estrelas em Los Angeles. Em suas redes sociais, a artista desmentiu as notícias e falou sobre a situação com seus seguidores.

Através de nota publicada em seu Instagram oficial, Britney negou os boatos e deixou claro que a situação foi tirada de contexto. "Só para avisar as pessoas... a notícia é falsa! Gostaria que neste momento houvesse respeito para que as pessoas entendessem que estou cada dia mais forte! A verdade é uma m*rda, então alguém pode me ensinar como mentir?", esclareceu a cantora.

Britney ainda garantiu que está cada dia melhor e lidou com a situação em tom irônico. "Deusas por aí, estou alcançando meu poder superior e além disso, espero que vocês também estejam!!! Preciso de uma escova de dente nova agora, e preciso de um café expresso. Não sei por que me sinto a necessidade de compartilhar isso... Acho que sou apenas uma garota e estou menstruada, então estou irritada... merd*!!!", justificou.

A famosa ainda esclareceu a presença dos paramédicos no hotel em Hollywood e avisou que está se mudando de casa. "Também torci o tornozelo ontem à noite e os paramédicos apareceram ilegalmente na minha porta. Eles nunca entraram no meu quarto, mas me senti completamente assediada. Estou me mudando para Boston!!! Paz", finalizou a loira.

Britney ainda atualizou seus fãs sobre o machucado em seu tornozelo nesta sexta-feira, 3, ao publicar um vídeo de seu pé mais inchado e roxo. "Eu acho que está maior hoje. Está um pouco inchado. Está tão grande em comparação com o outro, você pode ver", disse a artista, que ainda lamentou o machucado na legenda da publicação. "É uma droga!".

O que aconteceu entre Britney Spears e seu namorado?

Na noite da última quarta-feira, 1, Britney Spears viralizou na mídia internacional por protagonizar uma suposta briga com o novo namorado, Paul Soliz. A famosa chegou acompanhada do parceiro em um hotel em Los Angeles, nos EUA, e um hóspede teria chamado a polícia após ouvir gritos e ameaças da artista.

De acordo com fontes do TMZ, foi relatado à polícia que uma mulher, possivelmente Britney, estava assediando e ameaçando funcionários e hóspedes de um hotel. Os policiais responderam à chamada por volta das 22h30, mas não encontraram evidências suspeitas e deixaram o local.

O veículo ainda relatou que o casal estava bebendo quando foram para o quarto, por volta das 23h. Enquanto estavam sozinhos, ambos teriam se envolvido em uma briga que, segundo fontes, se tornou física, com Britney, inclusive, machucando a perna na discussão.

A estrela também estaria 'descontrolada' no corredor da acomodação, aos gritos, e os outros hóspedes pensaram que ela estaria tendo um surto. Por conta disso, uma ambulância foi chamada, chegando depois da meia noite. Os profissionais de saúde tiveram uma conversa com Britney, que deixou o hotel com um travesseiro e cobertor envolvidos em seu corpo. A cantora deixou o local sem seus seguranças ou o namorado, e testemunhas relataram que ela estava visivelmente chorando.