Madonna em Copacabana: Os custos milionários por trás de um show na praia carioca

De Rod Steward a Madonna, saiba os custos astronômicos por trás dos espetáculos grandiosos em Copacabana

Para a realização de um show grandioso como o de Madonna (65), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e de graça para o público, é preciso investir pesado. A apresentação da rainha do pop, que encerra a turnê pelos 40 anos de carreira da cantora, neste sábado, 4, vai contar com patrocínio de R$ 10 milhões somente da prefeitura, conforme publicado na edição da última segunda-feira, 8, do Diário Oficial do Município. Quem receberá o montante será a Bonus Track Entretenimento Ltda, que organiza o espetáculo.

Nesta sexta-feira, 8, a informação que está circulando na internet é que o show custou, no total, R$ 59,9 milhões, soma dos custos de cachê (R$ 17,1 milhões) e produção - só a construção da passarela ligando o Copacabana Palace ao palco saiu por R$ 195 mil; palco, som e luz, R$ 3,2 milhões.

Confira a seguir, estimativas de custos de outras grandes produções realizadas no maior cartão postal carioca, que levaram o público ao delírio e mexeram consideravelmente nos bolsos dos organizadores.

ANITTA

Em 2018, Anitta (31) fez da tradicional festa de Réveillon na praia de Copacabana um grande baile funk. Segundo a Prefeitura do Rio, cerca de 2,4 milhões de pessoas compareceram ao evento.

Na época, uma foto circulou nas redes sociais com a informação de que a artista teria recebido R$ 600 mil pela apresentação, mas que, na verdade, ela teria cobrado o valor de R$ 200 mil. E este valor não teria saído dos cofres da prefeitura, foi pago pela iniciativa privada.

ROLLING STONES

Em 2006, a banda britânica Rolling Stones se apresentou, de graça, nas areias de Copacabana com a turnê A Bigger Bang. O grandioso show, que atraiu entre 1,2 milhão e 1,5 milhão de pessoas, teria custado R$ 9,6 milhões — R$ 25,9 milhões corrigidos pela inflação, menos da metade do valor de Madonna.

O palco tinha 24 metros de altura, equivalente a um prédio de oito andares, e 70 metros de largura. Eram 16 torres de som entre Copacabana e o Leme, e em sete delas foram colocados telões.

O show dos Rolling Stones custou R$ 9,6 milhões — R$ 25,9 milhões corrigidos pela inflação, menos da metade do valor de Madonna.

LENNY KRAVITZ

A primeira vez de Lenny Kravitz (59) no Rio de Janeiro foi em março de 2005, onde se apresentou logo na praia de Copacabana, com show em celebração aos 440 anos da cidade. O cantor arrastou um público de cerca de 600 mil pessoas.

Na época, foi divulgado que a prefeitura estava investindo cerca de R$ 1,2 milhão no show. Já o custo total foi de R$ 4 milhões; restante bancado pelas duas empresas de telefonia que patrocinaram a turnê.

O então prefeito Cesar Maia ressaltou que o investimento no evento seria recompensado com a projeção da inmagem do Rio no exterior.

Lenny Kravitz na praia de Copacabana - Reprodução/Youtube

ROD STEWARD

Na virada de 1994 para 1995 e ao som de hits como Maggie May e Stay with me, o cantor britânico Rod Steward (79) realizou, na praia de Copacabana, a maior performance de sua carreira.

Trazido ao Rio pela Pepsi, Steward teria recebido um cachê de R$ 1,2 milhão. O investimento total da empresa teria sido de 5 milhões dólares.

Segundo informações da época, o público presente estimado foi de aproximadamente 3,5 milhões de pessoas, que até hoje detém o recorde de maior público de todos os tempos no Guinness Book (O livro dos Recordes).