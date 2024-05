Ex-paquita revela bastidores polêmicos: saiba o que Marlene Mattos achou do comentário

Em conversa com a CARAS Brasil, após ser acusada de humilhar ex-paquita, Marlene Mattos comenta sobre declaração de Bianca Rinaldi

Nesta semana, a atriz Bianca Rinaldi (49) surpreendeu ao relembrar sobre seu passado como Paquita da apresentadoraXuxa Meneghel (61). Segundo a artista, a convivência com a diretora Marlene Mattos (74) não era nada fácil. Ela ainda declarou que, no ambiente de trabalho, era criticada por causa do seu peso e já se sentiu humilhada nos bastidores do programa. Saiba como Marlene reagiu a esse comentário.

No podcast Desculpa Alguma Coisa, Bianca mencionou que passou por alguns momentos de humilhação durante sua jornada como Paquita: "Então eu tive esses momentos assim bons, que eu me senti acarinhada, mas isso não cobre os momentos ruins. Os momentos de muita tensão”.

“Tive broncas. Claro que eu tive bronca, todo mundo teve broncas. Momentos de humilhação, vamos falar assim, né? Tive, tive algumas sempre relacionada ao peso. Eu acho que uma vez eu tive relacionado ao peso, que não foi legal porque a Marlene sempre expunha. Ela não chegada no particular para falar. Se ela queria falar, ela falava na hora, não importa onde ela estivesse”, afirmou.

A CARAS Brasil procurou Marlene Mattos para comentar sobre a declaração de Bianca e esclarecer os rumores que ela era abusiva com as Paquitas. A diretora foi breve, mas respondeu:"Eu estou muito ocupada para perder tempo com esse tipo de comentário". Marlene não pretende se estender sobre esse assunto.

NÃO É UM ANJO

Recentemente, enquanto celebrava seu aniversário de 74 anos, Marlene Mattos aproveitou para esclarecer sobre alguns rumores que já foram vinculados ao seu nome na mídia. Mais uma vez, ela foi breve, mas mencionou que não se arrepende, em partes, de algumas atitudes que teve durante sua trajetória.

“Hoje, eu faço 74 anos e eu posso dizer para vocês que, você já escutou muita coisa a meu respeito, eu sou uma pessoa boa, eu só não sou anjo, não sou anjo mesmo. Tudo o que vocês já ouviram de mim, em parte eu fiz e não me arrependo, eu sou assim!” declarou Marlene Mattos em um vídeo divulgado pelo apresentador Geraldo Luís (52).