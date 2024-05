Mansão das novelas Alma gêmea e A viagem está à venda por valor milionário

A mansão, que já serviu de cenário para novelas como A Viagem (1994) e Alma Gêmea (2005), está à venda no Rio de Janeiro por um alto valor

Uma deslumbrante mansão, que já serviu de cenário para novelas como A Viagem (1994) e Alma Gêmea (2005), está à venda no Rio de Janeiro por R$ 37 milhões. O complexo arquitetônico, composto por três construções históricas, está situado em um terreno de 300.000 m² no Alto da Boa Vista, dentro da região do Parque Nacional da Tijuca e cercado pela natureza.

12 quartos e sete suiítes

Além de ter servido de locação para algumas novelas, a propriedade também já foi cenário para alguns filmes. A mansão dispõe de 12 quartos, dos quais sete são suítes, além de contar com 10 banheiros. Os proprietários podem desfrutar também de piscina, salão de festas, terraço, uma ampla varanda, espaço gourmet, jardim e pátio. Além disso, o local tem vagas para acomodar até 20 carros. Localizada em meio à Mata Atlântica, a propriedade está situada a 360 metros de altitude e tem 2.000 m² de área construída.

Mansão que foi cenário de novelas (Reprodução/Imobiliária Upper Haus)

"Essa propriedade já foi cenário de incontáveis filmes e novelas e está localizada no coração da maior floresta urbana do mundo. Estamos falando de uma bela construção centenária, construída em 1828 pelo engenheiro inglês William Gilbert Ginty, que veio ao Brasil contratado pelo Visconde de Mauá, para construir a fábrica de gás. Em 1898 a propriedade passou para as mãos de J. Connely, embaixador americano no Brasil. De 1917 a 1934, sua proprietária foi a Companhia SulAmérica, que vendeu-a ao Sr. Antonio Ferraz, dono do Estaleiro Mauá, sendo reformada em 1993", diz a descrição no site da imobiliária Upper Haus.

Que continua: "A bela residência e toda a propriedade estão registradas na litografia de Alfredo Martinet (1849) pertencente ao acervo da Biblioteca Nacional. Situada a 360 metros de altitude, a propriedade tem em seu entorno a exuberante Mata Atlântica, com imensas árvores entre riachos, grutas e cachoeiras". Com informações do portal Extra.