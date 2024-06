Saiba como estão os atores de Cúmplices de um Resgate 22 anos após a estreia no SBT

Relembre o elenco que gira em torno das gêmeas Silvana e Mariana, na primeira edição de Cúmplices de um Resgate, sucesso do SBT em 2002

Cúmplices de um Resgate foi sucesso no SBT desde a estreia da primeira versão em 2002, que completa neste mês, 22 anos. A trama gira em torno das gêmeas Silvana e Mariana (Belinda Schul), que são separadas ao nascer e levam vidas totalmente opostas, enquanto Mariana é uma menina doce e humilde, Silvana é mimada, arrogante e foi criada por uma família rica.

A novela mexicana que trouxe um elenco infantil que deixou saudade teve adaptação brasileira em 2015 e quem deu vida às gêmeas protagonistas foi a atriz Larissa Manoella.

Veja como estão os atores da trama mexicana 22 anos após a estreia:

Cecilia Gabriela (62), interpretou a vilã Regina Del Valle

A atriz que adotou o cabelo curto e loiro, participou de outras telenovelas como A Que No Me Dejas, em 2015 e Mi Marido Tiene Familia, em 2018. Além de ter feito parte do filme La Última Noche, em 2005 e do curta-metragem Puppet Souldiers, em 2007.

Foto: Reprodução/Instagram

Laura Flores (60), interpretou a mocinha Rosa Cantú

Laura é uma artista versátil, que pode ser vista em muitas novelas, além de atriz, é cantora, compositora e foi apresentadora do popular programa Hoy, por muitos amos. Ela deixou a atração em 2008, para compor o elenco de Em Nombre del Amor, como protagonista. Seu último trabalho foi na telenovela Tu Vida Es Mi Vida, ainda este ano.

Foto: Reprodução/Internet

Vadhir Derbez (33), interpretou Andrés Rosales

O ator é um sucesso! Participou em 2006 de uma série mexicano-americana chamada La Querida Del Centauro, produção da Teleset e Sony Pictures Television, com transmissão para toda a América Latina. Também pode ser visto na série de sucesso da Netflix, Sense8, e no filme de terror The Seventh Day.

Foto: Reprodução/Instagram

Martha Sabrina (33), interpretou Julia Olmos

Martha conquistou o público com a sua sapeca personagem em Cúmplices de um Resgate. A pequena trabalhou como atriz e apresentadora em programas de rádio. Fez parte do elenco da novela Cita a Ciegas, em 2019, com a personagem Dany. Nas redes sociais, ela compartilha a sua rotina e mostra o seu talento gastronômico.

Foto: Reprodução/Instagram

Grisel Margarita (43), interpretou Priscilla Ricco Ontiveros

Antagonista na trama com a personagem Priscila, Grisel participou de outras telenovelas de sucesso como Amigos Para Sempre, em 2000 e Rebelde, em 2004. Atualmente ela se dedica à carreira musical, é ativa no seu canal do Youtube e compartilha seu trabalho nas redes sociais.

Foto: Reprodução/Instagram

Ramiro Torres (35), interpretou Romão

Apesar de ter feito trabalhos como ator durante a infância, Ramiro segue longe dos holofotes. Nas redes sociais, compartilha poucos registros com seus seguidores.

Foto: Reprodução/ Instagram

Fabián Chávez (35), interpretou Joaquim Olmos

Um dos protagonistas da novela, o artista continuou no meio artístico mas direcionou a sua carreira para áreas de produção e direção, além de ser professor de artes cênicas.

Foto: Reprodução/Internet

Daniela Lújan (36), substituiu a atriz protagonista na segunda parte da novela, interpretando as gêmes Mariana e Silvana

Dona de uma carreira conceituada, Daniela é atriz, cantora e apresentadora. Considerada a Rainha das Telenovelas Infantis, pelo público, protagonizou diversas tramas ao longo de sua carreira. Além de Cúmplices de um Resgate, esteve à frente do El Diário de Daniela, em 1999, Luz Clarita, em 1996, Primeiro Amor, a Mil Por Hora, nos anos 2000, Sortilégio, em 2009 e outras. A artista compartilha a sua vida nas redes sociais e faz diversas postagens de sua carreira musical.

Foto: Reprodução/Instagram

Belinda Peregrín (34), interpretou Mariana Cantú e Silvana Del Valle, as gêmeas protagonistas

A grande protagonista, Belinda, resolveu se dedicar à carreira de cantora após o sucesso de Cúmplices de um Resgate. Vale lembrar, que na própria novela a criançada formava uma banda, portanto, os atores mirins já tinham contato com a música durante a produção. Nas redes sociais, a artista acumula um marco de quase 17 milhões de seguidores, sendo uma das artistas latinas pop mais conceituadas atualmente.