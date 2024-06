Filho de Faustão relata comparações com o pai: "Dificuldade de criar minha própria história"

Em entrevista, João Silva falou sobre reconhecimento de privilégios familiares e confessou comparações com o pai, Faustão, no meio profissional

Na última terça-feira, 25, João Guilherme Silva, filho de Faustão, esteve no podcast 'No Lucro CNN', comandado por Phelipe Siani, e falou sobre comparações com o pai no meio profissional. O jovem ingressou na televisão ao lado do pai na TV Band e hoje comanda a própria atração, o “Programa do João”, no mesmo canal.

“Sou um jovem de 20 anos, que procura um crescimento profissional, principalmente. Então quando olho esse processo de estar crescendo não só como apresentador, porque hoje as mídias digitais estão muito fortes, então eu faço essa análise muito mais 360 de estar na televisão e no digital”, disse ele na entrevista.

João também ressaltou que não planeja o que vai fazer daqui 3 anos, mas já pensa no que pode ser feito na “semana que vem”. Segundo ele, a intenção é “não se perder no pensamento”.

Durante o bate-papo, ele refletiu sobre ser filho de Faustão. “Os prós são muito maiores que os contras em ser filho do meu pai. É claro que existe uma certa dúvida e vai ter essa dificuldade de criar a minha própria história. Mas, por outro lado, as portas estão ali escancaradas”, reconheceu.

“Pra se manter é mais difícil, não basta a entrada, claro é talento, mas vejo que as coisas estão tomando um caminho legal principalmente pelos convites que recebo”, completou.

“Quando as coisas começam a dar certo, nesse sentido (parte comercial), vejo um mérito próprio nessa corrida. Claro que vem muito dessa relação pai e filho. Sou muito grato e levo numa boa”, garantiu João Silva.

Ainda na entrevista, João desabafou: “Acho que nunca vou ser tão bom [quanto meu pai]”. Mas o jornalista Phelipe Siani reagiu ressaltando que são histórias e pessoas diferentes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

Filho de Faustão, João Silva revela trato financeiro com o pai

Filho do apresentador Faustão, João Guilherme Silva abriu o jogo sobre gastos e revelou que possui um trato com o pai. Em entrevista ao podcast 'No Lucro CNN', com Phelipe Siani, o jovem, que possui 20 anos atualmente, contou que o veterano é quem paga as contas de casa. Saiba mais!