Atriz famosa revelou vício em bebida após a separação

Atriz de inúmeras novelas da Globo e Record, é também escritora e revelou momentos difíceis após separação com seu segundo marido

Atriz de sucesso dos anos 90, Ingra Lyberato (57), ficou conhecida por papéis nas marcantes novelas Pantanal, e da inesquecível História de Ana Raio e Zé Trovão, da Globo. Após a separação do seu segundo marido, o cantor Duca Leindecker (54), a atriz utilizou as redes sociais para contar que houve um período em que foi viciada em álcool.

“Eu estava em um momento muito infeliz na minha vida. Na separação do meu segundo casamento, a bebida começou a virar uma bengala. Foi um caso específico. Eu comecei realmente a me sentir dependente daquele ritual. Era uma dose só, mas era todo dia” contou ela, em seu Instagram.

E continuou: "Sou uma pessoa que ama a liberdade e a verdade. A bebida naquele momento estava me tirando, anestesiando, me impedindo de entrar em contato com as minhas dores. Me ajudou por um tempo, até que chegou a hora que falei: ‘Agora vou encarar essas dores, mergulhar neste luto e preciso transformar isso.’”

Quando percebeu que estava exagerando e ficando dependente do álcool, a atriz começou a se manter afastada: “Voltei a não beber uma gota de álcool. Não é uma auto proibição ou repressão, eu realmente não quero.” enfatizou.

Ingra ainda aproveitou para transformar o assunto em uma reflexão coletiva: “A gente precisa falar sobre isso, porque o álcool é tão socialmente aceito. Exatamente por isso, pode ser bem prejudicial, porque altera o estado de presença e consciência da pessoa. Altera a dinâmica das relações.” finalizou.

Durante sua carreira, Ingra compôs o elenco de inúmeras novelas, na Globo esteve em Meu Bem, Meu Mal, em 1990, Quatro Por Quatro, em 1994, A Indomada, em 1997, O Clone, em 2001 e outras. Na Record participou das tramas Louca Paixão, em 1999, Essas Mulheres, em 2005 e Balacobaco, em 2012.

Conceituada também no cinema e no teatro, a atriz recebeu prêmios como o Prêmio de Melhor Atriz, no 7º Festival de Cuiabá, Melhor Atriz, no 35º Festival de Gramado, e outros.