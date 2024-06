Lívia Andrade desmente notícia do Fofocalizando: "Perderam o respeito"

A apresentadora Lívia Andrade desmentiu a notícia divulgada pelo programa Fofocalizando, do SBT, e negou que tenha feito uma cirurgia íntima

Após especulações, a apresentadora Lívia Andrade usou seu perfil no X, o antigo Twitter, para negar que tenha feito uma cirurgia íntima. Ela desmentiu a notícia divulgada pelo programa Fofocalizando, do SBT, e criticou a falta de consideração da sua antiga emissora.

Durante a semana, a apresentadora realizou um procedimento chamado de "inteligência vaginal", que visa melhorar sua saúde íntima devido a preocupações com o histórico familiar de câncer. Recentemente, ela também precisou ser internada e fez uma videohisteroscopia cirúrgica para retirada de um mioma e pópolis.

Incomodada com a forma como o programa falou sobre a situação, ela desabafou. "Eu não fiz cirurgia íntima! Me dediquei por anos com muito carinho, profissionalismo e dedicação a esse programa que hoje não tem um pingo de consideração. O que esperar, né? É Sisi, você faz muita falta mesmo. Tudo está perdido. Além da audiência, perderam também o respeito", iniciou a apresentadora no X.

Em seguida, ela escreveu: "Usaram o meu nome, imagem e um problema de 'saúde' como 'cirurgia íntima'. Muitas mulheres sofrem diariamente e morrem por falta de informação e cuidados. Vocês deveriam usar isso como um alerta e não tentar alavancar audiência com mentiras", disparou.

Lívia Andrade se manifesta no X (Reprodução)

Vídeo-histeroscopia cirúrgica

Em outra publicação, Lívia Andrade deu detalhes do procedimento que precisou realizar:"O que eu fiz foi uma vídeo-histeroscopia cirúrgica para retirada de um mioma e pópolis. Vocês como jornalistas deveriam saber disso. Muitas mulheres sofrem com isso. Isso é um problema de saúde, e não um procedimento estético",explicou ela.

"Tô com tempo hoje, viu... Nós sempre interagimos muito por aqui, eu fazia o programa com vocês! E é justamente por isso que não vou permitir que sejam enganados com minha imagem num lugar onde fomos passando tanto tempo juntos numa relação de respeito", encerrou.