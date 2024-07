Fãs relembram namoro de Eliana e Luciano Huck após encontro na Globo

Eliana e Luciano Huck se encontraram nos bastidores da Globo durante gravação para o Fantástico e o público relembrou que eles já namoraram

Durante a reportagem do Fantástico, da Globo, sobre a chegada de Eliana na emissora, o público se surpreendeu com um reencontro dela com o ex-namorado, Luciano Huck. Assim que os dois apareceram na telinha, os telespectadores foram às redes sociais para comentarem sobre a cena inusitada.

Huck fez parte da reportagem de boas-vindas para Eliana na emissora. “Que seja um ciclo de muita felicidade, muitas realizações”, disse ele. E ela respondeu: “Obrigada, Lu. Então nos encontramos no Domingão?”. Ele confirmou: “Domingo que vem, final da Dança dos Famosos”.

Com isso, os internautas fizeram comentários sobre o passado deles. “O primeiro artista da Globo que recebeu a Eliana pessoalmente foi o Huck. O mundo capota”, declarou um fã. “2024 e eu descobrindo que o Huck pegou a Eliana e a Ivete Sangalo, por Deus”, escreveu outro. “Eu lembro claramente de um programa da Eliana onde o Huck aparecia fazendo uma surpresa para ela. Sou velha nesse nível”, comentou mais um.

Vale lembrar que Luciano e Eliana namoraram por cerca de dois anos no final dos anos 1990.

Angélica e Eliana negam climão

As apresentadoras Eliana e Angélica apareceram juntas no SBT durante o Programa Eliana para uma entrevista especial há pouco tempo. Durante o bate-papo, elas falaram sobre os romances que viveram com Luciano Huck. Eliana namorou com Huck no final da década de 1990, e Angélica é casada com o comunicador hoje em dia.

Eliana confessou que ficou com receio de criar uma amizade com Angélica por causa do passado amoroso delas. As duas foram apresentadas por Xuxa Meneghel e a loira do SBT ficou com um pé atrás ao pensar em como seria recebida pela atual esposa do seu ex-namorado.

"Eu fiquei um pouco receosa por conta da vida, como ela se colocou, da nossa vida pessoal, pelo histórico da nossa vida pessoal. Eu pensei: ‘como vai ser eu entrar nesse grupo?’, de mulher para mulher mesmo. Como é que vai ser isto?”, disse ela.

Então, Angélica deu um show de maturidade e contou que não pensou nisso quando elas se conheceram. "Vamos lá porque não tem nada a ver. Isso não será um impeditivo para que a gente tenha uma amizade. Jamais! Até porque a gente está falando de uma coisa muito maior, que é essa potencia que somos nós, mulheres, juntas. É engraçado porque o Junno dançou comigo na minha valsa de 15 anos, foi meu príncipe. você namorou o Luciano. O Luciano já foi super amigo da Xuxa de dormir lá, ele botava a Sasha para dormir, eles nunca deram um beijo na boca, mas era uma amizade forte. O Ricco já dirigiu o Luciano, o seu marido, e já me dirigiu no Criança Esperança. Tem essa coisa de estar todo mundo junto e misturado”, declarou.