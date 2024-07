Filha de Celso Portiolli ganha destaque em estreia como apresentadora no SBT

Filha mais velha de Celso Portiolli, Laura Portiolli compartilha detalhes sobre sua estreia como apresentadora e conquista destaque no SBT

Laura Portiolli, filha mais velha do apresentador Celso Portiolli, compartilhou detalhes sobre sua estreia como comunicadora no SBT. Após anunciar que seu podcast será exibido pela emissora, a jovem de 22 anos ganhou destaque e até conquistou um comercial para promover o próprio programa no canal de Silvio Santos.

No comercial, Laura se apresenta aos espectadores e revela quem será o primeiro convidado da atração, que está disponível nas redes sociais, mas terá um capítulo exclusivo para sua estreia na emissora. No episódio inédito, a nova apresentadora terá uma conversa sincera com seu próprio pai, que aparece empolgado ao ver a menina seguir seus passos.

“E aí galera, eu sou a Laura Portiolli, a apresentadora do ‘PodC Mais' e estou aqui para te contar que agora eu estou no SBT. Isso mesmo, da sua sala você vai ver uma super conversa com os convidados mais legais. Por falar em legal, olha só quem é o meu primeiro convidado: ninguém menos que meu pai”, diz a jovem, fazendo um trocadilho com o 'Domingo Legal'.

"Como é isso? É filha entrevistando o pai? Então bora! Seu programa, suas regras", Portiolli aparece brincando com a herdeira no registro, que já está sendo exibido na emissora. Vale lembrar que a atração de Laura está na faixa SBT Podnight, que vai ao ar nas madrugadas e leva os principais podcasts da internet para a TV.

Laura Portiolli, filha de Celso Portiolli, terá seu podcast exibido no SBT. O que vocês acharam? pic.twitter.com/DaV65yNWyg — POPTime (@siteptbr) July 3, 2024

Laura é a apresentadora de variação do programa comandado por seu próprio pai, que morre de orgulho da herdeira. Vale lembrar que Celso tem outros dois filhos além da primogênita. Ao lado de sua esposa, Suzana Marchi, ele também é pai de Pedro Henrique, que tem 19 anos e é DJ, e Luana, de 16 anos, que é estudante. No entanto, os outros filhos do apresentador levam uma vida discreta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laura (@lauraportiolli)

Celso Portiolli comemora ao superar audiência:

Celso Portiolli está em festa! No último domingo, 30, o apresentador do "Domingo Legal" comemorou o sucesso de seu programa, que conquistou uma audiência surpreendente e superou a concorrente Eliana. Desde que a loira deixou o SBT, a atração passou por uma reformulação e parece que o novo formato agradou os telespectadores da emissora.

Desta vez, Portiolli marcou 7,5 pontos, sendo o segundo programa mais assistido da televisão, ficando atrás apenas da TV Globo, que registrou quase o dobro. No entanto, o "Domingo Legal" superou a Record TV, que ficou com 4,5 pontos, e teve uma audiência melhor que o programa mais assistido da Eliana neste ano; confira a declaração de Celso!