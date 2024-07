Marcio Garcia curte safari ao lado da família: "Inesquecível"

Marcio Garcia abriu o álbum de fotos de sua viagem ao lado da esposa, Andréa Santa Rosa, e dos filhos Pedro, Nina, Felipe e João

Marcio Garcia encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 5, ao mostrar os detalhes de sua viagem em família. Ele viajou para a África do Sul para curtir um safari ao lado da esposa e dos quatro filhos.

No feed do Instagram, o apresentador surgiu com Andréa Santa Rosa e os filhos Pedro, de 20 anos, Nina, de 18, Felipe, de 13, e João, de 9, e falou sobre o primeiro dia do passeio. "O nosso primeiro dia de Safari já se tornou inesquecível!", afirmou.

E completou: "Tivemos a sorte de ver a Chita, animal muito raro de se ver por aqui! Os elefantes estão por toda parte e vêm beber água em grupos no pequeno lago que fica em frente ao nosso hotel! Vimos também girafas e até um Leopardo, que correu antes que eu pegasse a câmera! Amanhã tentaremos encontrar o tão esperado Leão…", relatou.

Os fãs ficaram encantados com os registros. "Que passeio! Perfeito esse pôr do sol", afirmou uma seguidora. "Que sonho de viagem", escreveu outra. "Que super viagem! Aproveite", falou um terceiro.

Confira:

Marcio Garcia impressiona ao postar fotos sem camisa

Recentemente, Marcio Garcia usou as redes sociais compartilhar algumas fotos após realizar seu treino na academia e impressionou os seguidores ao exibir seu corpo. Na postagem, o ator e apresentador aparece sem camisa, enquanto tira fotos em frente ao espelho, deixando em destaque seu abdômen sarado e seus braços musculosos.

Ele aproveitou a publicação para contar aos fãs que foi treinar mesmo não sentindo vontade. "Não vou mentir; hoje bateu aquela preguiça… Sabe o que eu fiz? Treinei com preguiça mesmo! Quando você assumir um compromisso com quem quer seja, principalmente consigo mesmo, cumpra-o! Tenha disciplina! O primeiro passo pra alcançar a sua meta deve ser dado hoje! Que Deus abençoe a nossa semana", disse o artista na legenda. Confira as fotos!