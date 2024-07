Saiba onde está toda a fortuna do ator Matthew Perry

O testamento de Matthew Perry foi aberto ao público pela imprensa norte-americana e o baixo valor na conta bancária dele chamou a atenção

Em um novo documento divulgado pela revista People recentemente sobre o testamento de Matthew Perry (1969-2023), impressionou pelo baixo valor que o artista mantinha em sua conta bancária. O intérprete de Chandler Bing, em Friends, mantinha somente US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,19, na cotação atual), um valor considerado baixo em decorrência da popularidade do artista em Hollywood e pelas produções das quais participou. No entanto, o motivo disso pode estar na forma em que Matthew organizou suas finanças em vida. Entenda a seguir.

"Parece que tudo o que estava no testamento foi deixado em uma trust", contou um especialista Jonathan Forster ao portal que divulgou os dados. O artista criou uma trust, que ganhou o nome de Alvy Singer Living Trust, onde ele deixou o pai e a mãe como beneficiários e onde está grande parte de sua fortuna, avaliada em US$ 120 milhões . Desta maneira, Matthew teria colocado grande parte de seus bens como parte do fundo, e as posses sobre o nome dele teriam sido tranferidas aos pai, após a morte.

O nome do fundo deve-se ao personagem de Woody Allen em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977), um filme do qual o artista se lembrou em seu livro Amigos Amores e Aquela Coisa Terrível. A produção foi relembrada por Matthew como uma memória afetiva dele e da mãe:"O motivo de usarmos trusts, ao invés de inventários, usados em testamentos e supervisionada pelo tribunal, é para evitar a divulgação pública, que ocorre neste caso", ainda pontuou Forster.

A morte de Matthew Perry

O ator, que ficou mundialmente conhecido pela atuação em Friends, morreu no dia 28 de outubro de 2023, depois de ser encontrado inconsciente na banheira de sua cara, em Los Angeles. O socorristas tentaram reanimá-lo quando chegaram ao local, no entanto, após o relatório toxicólogico, a causa da morte foi apontada como "efeito agudo do uso de cetamina", uma substância usada como anestésico de pessoas e animais.