Casal da vida real que contracenou em Suave Veneno terminou por traição

Os pombinhos de Suave Veneno, lançada recentemente no Globoplay, ficaram juntos por três anos na vida real, mas namoro terminou em traição

Formando um casal dentro e fora das telinhas, Luana Piovani (47) e Rodrigo Santoro (48), deram o que falar durante os três anos em que estiveram juntos, entre 1997 e 2000. Par romântico na vida e na trama Suave Veneno, originalmente exibida pela Globo em 1999, e recentemente resgatada pelo Globoplay, os pombinhos acabaram bem nas telinhas, mas na vida real, não foi bem assim.

Na trama de Aguinaldo Silva, Rodrigo interpreta Eliseo, um artista plástico que tenta prosperar na carreira no Rio de Janeiro e acaba fracassando. Ele conhece Eleonor (Irene Ravache), uma mulher mais velha que se oferece para lhe ajudar e acaba se envolvendo com o rapaz, que ao conhecer uma de suas filhas, a personagem de Luana, Márcia Eduarda, se apaixona e embarca em um triângulo amoroso.

Sonhadora e acreditando que um amor será capaz de mudar a sua vida, Márcia se apaixona por Eliseo e nem imagina que ele vive um romance com a sua mãe. Após o desenrolar da história, Eliseo se envolve em um crime, passa meses na prisão e quando sai da cadeia, reencontra Márcia, que passou todos esses meses à sua espera.

Devido ao sucesso do casal na época, o turbulento relacionamento foi parar nas capas de jornais e revistas de todo o Brasil: Luana foi flagrada aos beijos com o empresário Christiano Rangel durante uma viagem à Salvador no carnaval, em 2000. Após o ocorrido, os atores terminaram, a atriz recebeu críticas do país inteiro e depois de algum tempo convivendo com o remorso, descobriu que Rodrigo a havia traído antes do acontecimento no carnaval.

Em resposta a um seguidor no Instagram 20 anos após o término, que a questionou se ela se arrependia de ter traído Rodrigo, ela escreveu: "Me arrependo de ter sentido culpa e carregado por tanto tempo uma cruz imensa. Pena que a maturidade leva tempo a chegar. Eu, inocente, não sabia de nada.”