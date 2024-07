Maria Rita mostra fotos inéditas do filho, neto de Elis Regina, em data especial

Ele cresceu! Celebrando o aniversário de 20 anos do filho, a cantora Maria Rita fez uma homenagem especial ao jovem modelo; veja

A cantora Maria Rita usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem de aniversário ao filho, Antonio Baldini, que completou 20 anos na terça-feira, 2. Em seu Instagram oficial, a herdeira de Elis Regina (1945-1982) mostrou fotos inéditas do jovem, incluindo uma nos dias atuais.

Em celebração à data especial, Maria Rita selecionou três imagens marcantes da vida do filho. Na primeira, a artista aparece em um momento carinhoso com Antonio, ainda criança. No registro seguinte, ela mostrou uma foto do aniversariante já adolescente com a irmã caçula, Alice.

A última imagem escolhida pela cantora mostra o neto de Elis Regina atualmente, já como modelo. "Antonio, meu filho, eu pisquei e você já tem 20 anos. Como pode? Que a vida continue te presenteando com tudo o que você deseja e merece. Feliz vida. Mãe te ama", declarou Maria Rita na legenda.

Diferente da mãe e da avó, Antonio Baldini decidiu seguir uma carreira longe da música, mas não dos palcos. O jovem, fruto do relacionamento de Maria Rita com o diretor Marcus Baldini, é contratado por uma agência em São Paulo e já dá seus primeiros passos como modelo.

Antonio é um dos cinco netos de Elis Regina. A cantora também é avó de Arthur e André, filhos de João Marcello Bôscoli; e Rafaela, filha de Pedro Mariano.

Maria Rita lamenta 42 anos sem Elis Regina

Em janeiro deste ano, a cantora Maria Rita emocionou os fãs ao compartilhar uma homenagem para a mãe, Elis Regina (1945-1982), no aniversário de 42 anos da morte da artista. Em um longo desabafo, ela contou que o dia de hoje é sempre difícil de lembrar.

Elis faleceu aos 36 anos, deixando a filha com apenas 4 anos de idade. Inclusive, em entrevista ao Provoca, da TV Cultura, a cantora já confessou que não possui muitas lembranças do pouco tempo em que viveu com a mãe.

"1:16pm • 19/01. 19/01 nunca é fácil, para mim. Me recolho nos meus pensamentos e saudades e questionamentos… é o dia que mais converso com ela… que mais choro sua ausência… eu nunca acordo normal… ano passado, sentia raiva (não por ela ter morrido, mas sim porque eu estava passando por questões profissionais profundas e não tinha ela para conversar…)", iniciou Maria Rita na legenda.