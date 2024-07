Alexandre Frota comenta gravidez anunciada pelo filho com quem não conversa

Alexandre Frota vai ser avô! O bebê é filho de Mayã Frota, com quem o ator não fala há cerca de dez anos. E ele se pronunciou sobre a novidade

O ator Alexandre Frotavai ser avô pela primeira vez. O bebê, previsto para chegar em agosto, é filho de Mayã Frota, seu primogênito de 26 anos, com quem o artista não fala há cerca de dez anos. A notícia foi revelada por meio das redes sociais. Ao portal F5, o ator se pronunciou sobre a novidade. "Parabéns para eles, que sejam felizes. Que Deus proteja o casal e a filha. Muita paz, saúde e luz".

Em sua rede social, o jovem compartilhou a notícia de que seria pai com fotos ao lado de sua namorada, Emilie, com quem terá seu primeiro filho e reside atualmente na Alemanha. Essa será a primeira vez que o artista terá um neto. No entanto, o ator não quis comentar se pretende visitar a criança.

Desentendimento

A briga entre os dois veio à tona em 2018, quando Mayã foi a público comentar a vitória de Frota como deputado federal por São Paulo. "Eu sou filho de ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou deputado federal de São Paulo, eu não sei", escreveu ele no Twitter. "Pelo menos agora ele não vai poder usar como desculpa 'não tenho dinheiro para pagar a pensão", completou na época.

Em um vídeo feito ao vivo pelo Facebook na época da briga pública, Alexandre Frota respondeu o filho. "Eu fui eleito com mais de 152 mil votos, porque essas pessoas acreditaram no meu trabalho que vem sendo feito desde 2013. Essas pessoas não foram preconceituosas, falsas e moralistas", disse o ator.

Que completou: "Eu fui ator da TV Globo, e quando eu me tornei ator pornô, você já tinha quatro anos. E, desse trabalho, você estudou, comeu e se vestiu. Tudo com o dinheiro da pornografia. Durante muito tempo, você e sua mãe foram sustentados com esse dinheiro".

Mayã é fruto de um rápido relacionamento que Frota teve com Samantha Lima Gondim, que na época tinha 16 anos, em Brasília, em 1998. Após o nascimento dele, ela acionou a Justiça contra Alexandre para pedir pensão. Em 2011, houve outro processo, após denúncias de que o artista não estaria pagando os valores certos.