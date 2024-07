Alexandre Frota será avô pela 1ª vez, mas não tem contato com o filho

Há mais de dez anos sem falar com o filho mais velho, Mayã Frota, Alexandre Frota será avô pela primeira vez; saiba mais

O ator Alexandre Frota será avô pela primeira vez, mas o bebê, que está previsto para chegar em agosto, é do filho mais velho do famoso, Mayã Frota, de 26 anos, com quem ele não fala há cerca de dez anos.

Em sua rede social, o jovem deu a notícia de que seria pai com fotos ao lado de sua namorada, Emilie, com quem terá seu primeiro filho e mora na Alemanha. Essa será a primeira vez que o artista terá um neto, contudo, por terem brigado não é garantido que ele conhecerá o bebê.

A briga entre os dois foi anunciada em 2018, quando Mayã foi a público comentar a vitória de Frota nas urnas. "Eu sou filho de ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou deputado federal de São Paulo, eu não sei", disse ele no Twitter. "Pelo menos agora ele não vai poder usar como desculpa 'não tenho dinheiro para pagar a pensão", completou na época.

Em resposta, Alexandre respondeu: "Não sei se sabe, você também foi beneficiado e comeu, bebeu e se vestiu com esse dinheiro do pornô. Te registrei assim que nasceu e não pedi exame de DNA".

Fotos: Reprodução/Instagram @mayafrota

Polêmica história do filho de Alexandre Frota

Mayã é fruto de um breve relacionamento que Frota teve com Samantha Lima Gondim, que na época tinha 16 anos, em Brasília, em 1998. Após o nascimento dele, a mãe entrou na Justiça contra Alexandre para pedir pensão. Em 2011, houve outro processo, após denúncias de que o famoso não estaria pagando os valores corretos.

"Foi concebido em quarto de hotel. Eu e sua mãe, um bartender na época, que conheci e na mesma noite saiu comigo para uma noitada, já havíamos enchido a cara na festa e resolvemos ir para o hotel", disse Frota na época. Em 2015, o ator deu uma declaração polêmica: "Ele não é fruto de um amor. É fruto de uma transa. A criança não tem culpa, é a frase chavão. Só que eu também não. Nasceu", disse à Quem.

Em uma entrevista ao EXTRA em outubro de 2018, a mãe de Mayã contou que Frota devia cerca de R$ 60 mil de pensões atrasadas. "O relacionamento com Alexandre terminou quando descobri a gravidez. Não é novidade para ninguém que Alexandre não queria ter o filho e deixou claro que quanto a decisão de levar adiante a gravidez foi só minha", disse. "De fato, ele registrou o filho, mas nunca fez questão de cumprir com seus deveres de pai. Ajudava esporadicamente, e de forma não habitual. Foi então que precisei ir à Justiça garantir a manutenção do meu filho. Mayã nasceu e eu tinha apenas 17 anos. Precisava terminar os estudos, cuidar dele", explicou.

Atualmente, Alxandre Frota é casado com a musa fitness Fabi Frota, com quem teve Bella, de 5 anos, e assumiu a paternidade do filho dela, Enzo.