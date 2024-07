Iza revela planos para carreira após nascimento da primeira filha

A cantora Iza está grávida de sua primeira filha com o jogador de futebol Yuri Lima. E ela falou sobre o atual momento na carreira

A cantora Iza está grávida de seis meses de sua primeira filha, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Com a agenda cheia de compromissos até o nascimento da herdeira, ela se prepara para o Rock in Rio, em que sobe ao palco com oito meses de gestação, pouco antes da chegada de Nala. Em entrevista ao portal GShow, ela falou sobre o atual momento na carreira.

Iza planeja uma pausa na carreira nos primeiros meses após o nascimento da filha, mas já tem planos para retornar em breve. "Os planos incluem voltar para o carnaval em março, com meu bloco Bonde Pesadão", contou ela em entrevista ao portal GShow.

Além disso, respondeu se pretende fazer algum projeto mais de composição neste momento. "Já estou trabalhando nisso, em composições futuras para o próximo ano. Quando a Nala chegar, será prioridade, pretendo usufruir dessa licença-maternidade para focar 100% nela e em mim", adiantou.

Vida a dois

A cantora, que compartilha nas redes sociais os cuidados que recebe de Yuri, falou sobre a vida a dois. "A chegada da Nala sempre foi muito especial, muito sonhada por mim e por ele. Estamos realizando um sonho. Ele se sente completo cuidando de mim e me sinto muito feliz sendo cuidada", detalhou.

E complementou: "O cuidado faz bem para os dois. Ele entende que estou trabalhando 24 horas por dia para criar o amor da vida dele, então o cuidado que ele tinha triplicou e isso é muito gostoso de sentir e de viver como casal".

Iza falou também sobre as mudanças no corpo. "Tento lidar da melhor forma possível, sei que acontece com a gente, mulheres grávidas. Mudanças no corpo eram coisas que esperava, afinal estou gerando uma vida, está crescendo um ser humaninho no meu ventre, mas o que está sendo mais complicado é dominar as emoções, muitos hormônios, muita progesterona, muito estrogênio, em níveis que não estou acostumada [risos]", relatou.

"Isso me deixa mais sensível, pensativa e tenho tentado ser gentil comigo, com as minhas dúvidas, com anseios, com ansiedades, porque sei que faz parte e vai passar. Tento lidar com consideração por mim e paciência", finalizou.