Maiara impacta com aparência de boneca em look junino

Ao apostar em look junino cor de rosa, cantora Maiara impacta com aparência parecida com a de uma boneca; veja as fotos da produção

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, chamou a atenção com um look junino que colocou para se apresentar na Bahia. Em clima de festa junina ainda, a sertaneja apostou em uma roupa xadrez em cor rosa que a deixou no estilo bonequinha e impressionou os internautas.

Com as curvas bem fininhas à mostra no vestidinho, a famosa esbanjou beleza e não passou despercebida com a mudança drástica de sua aparência nos último dias. Após perder bastante peso, Maiara surgiu fazendo poses de boneca e chamou a atenção.

"A bonequinha de pano tava linda ontem para o São Pedro de Ipiaú-BA!", disse ela na legenda. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Eu AMEI demais essa produção, uma boneca de verdade", aprovaram. "Tá linda", falaram outros.

É bom lembrar que, na útima semana, Maiara surpreendeu ao aparecer morena. Acostumada com os fios ruivos, a artista impressionou ao surgir com o cabelão escuro. Ela ainda deu o que falar com um look de barriga de fora e também ao aparecer de maiô recortado na praia.

Recentemente, a cantora comentou que ainda não está com seu corpo ideal. Ela quer definir os músculos, mas sem exagerar. "Eu nunca fui de academia, então a minha massa ainda está em um percentual normal. Eu quero aumentar um pouco de massa, mas não quero ficar maromba. Eu gosto do meu corpo assim, mais feminino, com menos músculo, vai do gosto das pessoas. Eu quero ganhar um pouco de massa para ganhar uma definição. Tem gente que gosta de músculo, eu não sou uma pessoa que gosta de ser musculosa. O que estou buscando agora é uma definição”, disse ela.

Cabeleireira de Maiara revela como foi feita mudança no visual da cantora

Maiara (36), da dupla com Maraisa (36), tem exibido seu novo visual nas apresentações e redes sociais. Mais magra e de volta ao tom natural de seu cabelo, a sertaneja tem buscado a essência de sua juventude —é o que conta sua cabeleireira, Eliana Martins.