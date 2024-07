Flávio Venturini comove ao lamentar a morte da esposa, Cintia Grillo

Flávio Venturini escreve recado emocionante ao dar a notícia da morte da esposa, a atriz Cintia Grillo: ‘Perdi minha princesa'

O cantor Flávio Venturini se pronunciou sobre a morte da esposa, a atriz Cintia Grillo. Em um post nas redes sociais, ele relembrou fotos dos dois juntos e falou sobre a dor de perdê-la.

“Hoje perdi minha princesa. Cintia Grillo foi a inspiração para compor a música Princesa. Descanse em paz, minha querida, e faça uma passagem tranquila. Onde você estiver continuará sendo minha princesa”, disse ele na legenda.

Com isso, vários famosos manifestaram mensagens de carinho para consolar Venturini neste momento. "Um forte abraço e meus sentimentos! Que Deus o conforte ainda mais!", disse Ary Fontoura. "Querido, sinto muito, receba todo meu carinho", comentou Daniela Mercury. "Cintilante!!! Não creio, que tristeza minha irmã das Dzi. Ela , Cintilante, eu a Luminosa. Minha querida descanse em Paz . Vá ao encontro do seu filho", escreveu Lu Grimaldi. "Deus te conforte meu querido", afirmou Ivete Sangalo. "Meus sinceros sentimentos", disse Isadora Ribeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávio Venturini (@flavioventurinioficial)

A morte de Cintia Grillo

A modelo e atriz Cintia Grillo faleceu aos 68 anos de idade na quarta-feira, 3. O velório dela acontece em São Paulo e o corpo será cremado no Cemitério São Pedro. Por enquanto, a família não revelou a causa da morte.

Ela ganhou fama na década de 70 como integrante das Dzi Croquettas, uma versão feminina do musical Dzi Croquettes. Além disso, ela atuou nas novelas Quatro por Quatro e Salsa e Merengue. Cintia se afastou do mundo artístico e passou a trabalhar no mercado de vendas de luxo após enfrentar a dor pela morte do filho.