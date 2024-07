Cintia Grillo abandonou a carreira após morte trágica do único filho: ‘Não consegui’

Antes de falecer, Cintia Grillo enfrentou um drama pessoal e abandonou carreira na televisão após a trágica perda de seu único filho; relembre

Na última quarta-feira, 3, a atriz e modelo Cintia Grillo faleceu aos 68 anos. Conhecida por seu trabalho no teatro e nas passarelas, ela também se destacou por suas participações em novelas. No entanto, antes de seu falecimento, a famosa enfrentou um drama e abandonou sua carreira após a trágica perda de seu único filho.

Cintia, que ficou conhecida desde os anos 70 como integrante das Dzi Croquettas, uma versão feminina do musical Dzi Croquettes, teve participações marcantes em novelas como ‘Quatro por Quatro’ e 'Salsa e Merengue’ na década de 90. No entanto, em 2001, a famosa decidiu abandonar definitivamente a carreira artística após o drama.

Mãe de Rodrigo Hammen, que aos 26 anos seguia os passos da mãe como cineasta, Cintia enfrentou uma tragédia quando o jovem faleceu em um acidente de trânsito em 31 de agosto de 2001, exatamente no dia do seu aniversário de 47 anos. Depois da perda do filho, ela se afastou da carreira e passou a participar de peregrinações.

Alguns anos após a partida precoce de seu filho, fruto de um relacionamento anterior da famosa, Cintia decidiu recomeçar em uma nova carreira. Inicialmente, trabalhou com o desenvolvimento de produtos e vendas. Mais tarde, encontrou sua vocação no mercado de luxo ao iniciar seu próprio negócio, focado na venda de itens de decoração de alto valor.

Em suas redes sociais, Cintia se descrevia como ‘Atriz, sempre e em primeiro lugar’, mas destacava a outra profissão logo em seguida. Em uma entrevista para Veja, ela falou sobre ter deixado a vida artística em segundo plano após a tragédia: "Minha vida paralisou e não consegui mais atuar", ela relembrou em 2019.

Marido lamenta a perda de Cintia Grillo:

O cantor Flávio Venturini usou as redes sociais para lamentar a perda da esposa, Cintia Grillo, que não teve a causa da morte revelada. Com mais de 30 anos de união, a atriz foi musa inspiradora de Princesa, composição do artista. "Hoje perdi minha Princesa. Cintia foi minha inspiração para compor a música Princesa. Descanse em paz, minha querida, e faça uma passagem tranquila”, disse.

“Onde você estiver continuará sendo minha princesa", escreveu ele na legenda. Nos comentários, outros famosos também lamentaram a morte de Cintia. "Querido, sinto muito, receba todo meu carinho", escreveu Daniela Mercury. "Deus te conforte meu querido", disse Ivete Sangalo. "Querido, sinto muito, receba todo meu carinho", falou Elizabeth Savalla.