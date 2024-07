Eliana manda recado após decisão drástica: 'Vou prosperar'

Após dias de anunciar sua chegada à Globo e saída do SBT, Eliana manda recado com postagem sobre o que deseja para seu mês; confira

A apresentadora Eliana fez uma postagem nesta quinta-feira, 04, que chamou a atenção. Isso porque, após uma decisão drástica em sua vida e carreira, a famosa fez uma publicação sobre o que deseja para o novo mês depois de ter anunciado sua contratação pela Globo.

Em sua rede social, a loira publicou uma imagem com texto e mandou um recado sobre que anseia para os próximos dias. Vale lembrar que no último final de semana, ela apareceu no Fantástico revelando seus planos na nova emissora após deixar o SBT, local onde ficou por mais de 15 anos.

"Amém", escreveu na legenda ao colocar a imagem do papel cheio de positividades onde está escrito que ela irá prosperar, prevalecer, conseguir e será honrada além de abençoada.

Ainda nos últimos dias, Eliana respondeu ao recado que recebeu de Mara Maravilha após anunciar a mudança drástica em sua carreira. A loira ainda revelou se aparecerá no Teleton, programa do SBT que ela é madrinha há anos.

Ivete Sangalo reage após anúncio de Eliana no The Masked Singer

A cantora Ivete Sangalo fez uma publicação após o anúncio de que Eliana comandará o The Masked Singer Brasil ir ao ar neste domingo, 30, no Fantástico. Em sua rede social, a ex-apresentadora da atração com artistas mascarados compartilhou uma foto com a loira e falou sobre ela ficar em seu lugar.

A baiana então enalteceu a trajetória da ex-SBT e falou como esse momento é de grande importância na carreira dela. Ivete Sangalo então não deu abertura para rumores e já deixou claro que é grande admiradora da apresentadora, pretendendo acompanhar e aplaudi-la nas telinhas. Veja o que ela disse aqui.