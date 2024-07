Lucas Buda explica ligação com Parintins após escolha de boi: 'Sentindo o clima'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Buda, do BBB 24, revelou detalhes da experiência durante o Festival de Parintins, onde viralizou ao lado de outros ex-BBBs

Apesar de nascido e criado no Rio de Janeiro, Lucas Buda é um verdadeiro entusiasta da cultura do norte. Prova disso foi sua recente estadia no Amazonas, onde ele pode conferir de perto o Festival de Parintins. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB abriu o coração e falou sobre a experiência, a qual ele vai voltar para casa com uma tatuagem do Boi Garantido em sua pele.

"Pra mim a experiência [do Festival] foi incrível, porque eu gostava muito do evento. Desde 2018 eu assistia na TV, lá em casa, no YouTube e o desejo ia aumentando a cada ano de estar aqui presencialmente pra poder viver de perto. E poder realizar isso hoje realmente é essa sensação incrível, indescritível", declara.

No último final de semana, o professor de história viralizou após compartilhar que gravou na pele sua paixão pelo festival. Apesar de ter surpreendido até mesmo os nativos por sua atitude, Lucas conta que a energia que encontrou nas ruas de Parintins foi essencial para ele conseguir homenagear a região.

"Eu tô indo onde as pessoas estão, eu tô vivendo a rua, eu tô sentindo o clima, porque a cultura popular, na minha opinião, se faz com as pessoas que promovem o festival. Não é só ir pra um camarote, não é só entrar no VIP, mas é reconhecer o trabalho daquelas pessoas que estão nos bastidores", afirma.

Atento a todos os detalhes da festa, o capoeirista chama atenção para a importância do evento, que não somente movimenta anualmente o turismo local, mas também marca um período de destaque político das pautas do povo indígena e nortista.

"É um festival que tem muito a ensinar para o Brasil. É uma forma de contar a história de povos originários do nosso país como um todo e do alto do boi-bumbá, que é uma manifestação cultural que está presente de várias formas diferentes pelo país. Então os bois caprichoso e garantidos prestam serviço à sociedade trazendo discussões profundas, inclusive sobre desmatamento, sobre questão racial, sobre povos indígenas, povos originários, de uma forma muito lúdica, de uma forma muito brincante", finaliza.