Marina Ruy Barbosa exibe anel de noivado gigantesco em cliques na praia

Curtindo viagem de férias em grande estilo, Marina Ruy Barbosa destaca anel de noivado milionário em novas fotos na praia

Marina Ruy Barbosa está aproveitando suas férias em grande estilo! Nesta quinta-feira, 4, a ruiva usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques de um passeio em uma praia da ilha de St. Barths, no Caribe. No entanto, um detalhe acabou roubando a cena: a famosa destacou seu anel de noivado luxuoso entre os registros.

Em seu perfil no Instagram, Marina abriu um álbum de fotos do passeio em que aparece posando com um biquíni off white e uma saída de praia de crochê vazada na mesma cor, com aplicações de brilho nas mangas e na barra. Mas nada chamou mais atenção do que o anel milionário que a ruiva recebeu de seu noivo, o empresário Abdul Fares.

Entre os cliques, Marina foi vista posando com a mão direita no rosto, além de compartilhar fotos específicas que mostram seu anel de noivado, avaliado em até R$ 1 milhão. Segundo informações do jornalista Leo Dias, a atriz estaria noiva desde que apareceu com o acessório de diamante no casamento de uma amiga no ano passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Inclusive, o pedido de noivado teria ocorrido durante uma viagem a Dubai, realizada no jatinho particular do empresário para celebrar o aniversário dele. Até o momento, Marina decidiu manter total discrição sobre os detalhes de seu casamento e da nova fase de seu relacionamento, por isso, ela não comentou sobre o noivado.

Vale lembrar que Marina e Abdul assumiram o relacionamento publicamente em meados de 2023. Recentemente, ela revelou que foi apresentada ao famoso por meio de amigos em comum: "Amigos em comum apresentaram e falaram que a gente tinha que se conhecer”, a famosa contou em entrevista no site do colunista Leo Dias.

Mãe de Marina Ruy Barbosa chamou atenção em viagem:

No último final de semana, Gioconda Ruy Barbosa, mãe de Marina Ruy Barbosa, chamou a atenção ao compartilhar fotos de mais uma comemoração do aniversário de 29 anos da filha. Nas redes sociais, a matriarca despertou a curiosidade dos seguidores sobre sua jornada de sucesso como empresária e também como artista plástica.

Apesar de Marina ter se destacado no ramo artístico, o talento está na família há gerações. Além de ser tetraneta do escritor, jurista e político baiano Ruy Barbosa, ela é filha de um fotógrafo, Paulo Ruy Barbosa, e da artista plástica Gioconda de Souza, que posteriormente adotou o sobrenome do marido e se tornou empresária; saiba mais sobre a mãe de Marina.