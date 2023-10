Noiva, Marina Ruy Barbosa exibe anel milionário em evento

Em aparição pública, Marina Ruy Barbosa exibe anel de diamante que ganhou ao ser pedida em casamento por empresário milionário em Dubai

A atriz Marina Ruy Barbosa está noiva do empresário milionário Abdul Fares. Claro que para selar o pedido inesquecível em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o amado da famosa apostou em uma joia caríssima, que foi exibida nesta quarta-feira, 25, em um evento, em São Paulo.

Durante a aparição pública da ruiva, ela acabou mostrando anel de diamante, que pode custar até R$ 1 milhão. Segurando um microfone para falar com o público, Marina Ruy Barbosa sem querer ostentou o acessório caríssimo.

Além do anel de noivado, a artista colocou outras joias para compor seu look preto. Com um vestido preto, ela surgiu arrasadora ao combinar a peça com um colar, brincos e anéis dourados, de tamanho médio para grande.

Segundo o jornalista Leo Dias, a global, da novela das sete, Fuzuê, estaria noiva desde que apareceu com o anel de diamante na mão esquerda. O pedido de noivado teria acontecido em Dubai, viagem que fizeram no jatinho particular de Abdul para celebrar o aniversário dele.

Fotos: Leo Franco / AgNews

Marina Ruy Barbosa já foi casada!

A atriz Marina Ruy Barbosa já foi uma mulher casada. No passado, ela se casou com o empresário e piloto Alexandre Negrão. Os dois celebraram o casamento em quatro ocasiões diferentes.

Eles se uniram em uma cerimônia secreta na Tailândia em 2016, fizeram o casamento civil em 2017 em Campinas, no interior de São Paulo, também tiveram uma cerimônia na capela da fazenda da família dele em outubro de 2017 e, por fim, a festa de casamento com a presença de amigos e familiares também em outubro de 2017.

Porém, três anos depois do casamento, em janeiro de 2021, eles anunciaram a separação. O término foi anunciado por meio de um comunicado da equipe dela para a imprensa.

“Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão não estão mais juntos. O trabalho e a distância física foram fatores decisivos para chegaram a essa situação. Os dois estavam vivendo realidades muito distintas e vinham há meses tentando achar uma solução para resolver essa questão”, informaram.