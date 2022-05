Marina Ruy Barbosa relembra o fim do casamento: 'É frustante'

Marina Ruy Barbosa abre o coração sobre os sentimentos após o fim do casamento no início de 2021

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 12h06

A atriz Marina Ruy Barbosa (26) relembrou o fim do casamento com Alexandre Negrão em uma nova entrevista no Jornal O Globo. Ela contou sobre os sentimentos que teve após a separação, que aconteceu no início de 2021.

“É frustante, mas, ao mesmo tempo, tento não alimentar esse sentimento. Sou canceriana, sensível demais e, se penso muito nesse assunto, fico mal. Quero tanto ter minha família, meus filhos... Às vezes, me pergunto: 'em que momento isso vai acontecer?'. Já fui para a terapia, voltei. São fases”, disse ela.

Além disso, Marina refletiu sobre o seu lado que sempre busca a perfeição. “Tenho algo que considero uma qualidade: dou valor para aquilo que me é dado. Se estou fazendo um trabalho e me pedirem para colocar o copo na posição X, é ali que a peça estará. E da melhor forma possível. Sei que sou exigente comigo mesma. Às vezes, me pego pensando: 'está tudo bem, Marina! Você tem 26 anos, acalma seu coração”, declarou.

Vale lembrar que Marina Ruy Barbosa está no elenco da série Rio Connection, que foi gravada com diálogos em inglês. A musa está longe das novelas desde que atuou em O Sétimo Guardião, de 2018.

Novo namorado de Marina Ruy Barbosa

Atualmente, Marina Ruy Barbosa namora com Guilherme Mussie está muito feliz com o relacionamento. Ela já comentou sobre o início do relacionamento deles e disse que foi ele quem deu o primeiro passo.

“Guilherme é um homem muito insistente e tem uma coisa que eu admiro: personalidade. Depois que fiquei solteira, ele foi se aproximando de amigos em comum para ir me cercando. Iniciamos uma conversa e foi”, disse ela ao Jornal O Globo.