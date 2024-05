Saiba quando Anitta pensou em desistir da carreira na música

A cantora Anitta esbanja sinceridade ao revelar quando pensou em desistir da carreira música e como estava se sentindo na época

A cantora Anitta relembrou que já viveu uma fase em que quis desistir da carreira na música. Em entrevista na revista Variety, ela revelou que enfrentou uma crise na vida profissional no ano de 2022.

“Não me sentia feliz. Eu não tinha mais energia. Eu estava olhando demais os números de vendas, lendo o que a internet e a crítica tinham a dizer. E depois de ter pensado tanto sobre como poderia ser a vida se eu desistisse, ou se eu morresse… Minhas prioridades mudaram”, refletiu.

Assim, ela rompeu seu contrato com a antiga gravadora e se uniu a uma nova empresária para guiar sua carreira. Logo depois, ela lançou o álbum Funk Generation, no qual investiu no funk mais voltado para a comunidade.

Então, Anitta ainda comentou sobre quando teve problemas de saúde com dores crônicas e febre. Ela fez vários exames e buscou apoio espiritual. “Agora, eu aprecio muito a morte. Achei que ia morrer. E se o fizesse, queria ter a certeza de ter deixado para trás um trabalho que realmente representasse a mim e aos sons que adoro. Eu já tinha conseguido os hits, os números. A morte e o fato de não sabermos o que o amanhã nos reserva me fazem sentir mais viva. Agora, quero tentar algo que me faça sentir uma artista novamente”, declarou.

Anitta fala de Marina Ruy Barbosa

A cantora Anitta esbanjou sinceridade ao falar de sua amizade com a atriz Marina Ruy Barbosa. As duas viveram um atrito no passado quando foram enviadas em rumores e ficaram um tempo afastadas. Porém, elas reataram a amizade e a cantora contou que pediu perdão para a atriz.

"Eu fiz umas cagadas com a Marina, depois eu pedi perdão para ela. Eu sempre amei a Marina, só que por um tempo eu ouvi umas coisas... E aí eu falei para ela que não fazia numa intenção ruim. Falava para os outros (da Marina), mas eu pedi desculpas. Eu coloquei ela e um montão de gente em uns 'berimbolos', porque eu achava que as coisas eram de um jeito, e era de outro. Eu me perdi muito", contou ela em participação no programa 50 & Tanto, de Angélica.

Então, Marina falou sobre o afastamento delas. "Quando alguém me pergunta alguma coisa sobre a gente, eu falo exatamente isso: 'Errar, todo mundo vai errar'. Todo mundo já errou, todo mundo já acreditou em alguma coisa que falaram. A gente nunca falou isso publicamente. Mas o que eu achei mais incrível da sua parte é que você podia ter ligado o 'dane-se', o 'deixa para lá'. Mas a Anitta chegou pra mim e falou: 'Olha, eu queria te pedir desculpas, eu errei com você'", afirmou.

Com isso, a cantora brincou: "Eu assumo os BOs que eu faço". E a atriz disse que não guarda mágoas. "Pra mim, o pedir desculpas zera, sabe?", contou.