Mudou! Beatriz Reis passa por transformação e adota novo visual

Nova mulher! Após fim do 'BBB 24', Beatriz Reis passa por mudança no visual e impressiona ao exibir seus novos cabelos; veja

A ex-BBB Beatriz Reis está de visual novo! Nesta terça-feira, 30, a vendedora do Brás compartilhou um vídeo para exibir sua transformação e impressionou ao mostrar o resultado. Após o confinamento, ela resolveu adotar uma cor mais natural.

No registro, publicado em sua rede social, a dona do bordão, "Brasil do Brasil", primeiro apareceu toda animada com os fios ainda descoloridos e depois chocou com a mudança. Bia optou por um visual mais sóbrio e elegante.

"Eu ouvi transformação? Meu Brasil do Brasil! Vocês estão preparados? Eu estou apaixonada", publicou a novidade com seus seguidores. Nos comentários, os fãs aprovaram a nova versão. "Agora ficou com cara de rica", disseram. "Se um dia eu fui pobre, não me lembro", brincaram outros.

Nos últimos dias, Bia movimentou o Brás ao voltar ao local para gravar uma matéria para o Fantástico. A ex-BBB causou alvoroço no local. É bom lembrar que ela chegou até o Top 5 do Big Brother Brasil 24. Antes da fama, ela trabalhava como divulgadora de lojas do Brás nas redes sociais e também já foi vendedora ambulante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)

