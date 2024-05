Ana Carolina faz rara aparição com sua nova namorada. Veja as fotos

A cantora Ana Carolina foi flagrada no aeroporto ao lado de sua nova namorada. Saiba quem é e veja fotos delas juntas

A cantora Ana Carolina fez uma rara aparição em público nesta quarta-feira, 1º, ao lado de sua nova namorada, a produtora Ramona Bakker. As duas foram flagradas pelos paparazzi de plantão em um aeroporto no Rio de Janeiro.

Elas foram vistas conversando e trocando abraços antes do embarque na aeronave. Discretas, elas estavam com looks descontraídos e esbanjaram simpatia.

Vale lembrar que o namoro de Ana Carolina e Ramona começou no final de 2023, mas elas são discretas e quase não aparecem juntas na mídia. Elas assumiram o namoro publicamente na festa de aniversário da apresentadora Angélica em novembro de 2023, quando foram juntas ao evento.

Ramona é filha do produtor Roberto Bakker, que já comandou vários filmes internacionais.

Ana Carolina fez homenagem para a mãe

Ana Carolina usou as redes sociais para homenagear sua mãe, dona Aparecida de Souza, que faria 87 anos nesta quarta-feira. Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou alguns cliques da mãe, que morreu em junho do ano passado, e relembrou um conselho que recebeu dela.

"Hoje minha mãe faria 87 anos. Quando abri os olhos pela manhã bem cedo, lembrei que um dia ela me olhou nos olhos e disse: "Tudo que você fizer, minha filha, faça sempre à sua maneira, faça sempre do seu jeito! Jamais abra mão disso!". Na época eu só balancei a cabeça como quem diz sim por dentro", contou a artista.

Depois, Ana relembrou outro momento marcante com a mãe. "Hoje, voltando de Porto Seguro pro Rio, em pleno voo, me lembrei da primeira vez que a levei pra andar de avião, ela sentou na janela, havia muitas nuvens e ela disse: "Olha o céu lá embaixo!". Depois deu uma risada!".

A artista confessou que a morte da mão fez com que ela mudasse. "A morte de minha mãe me fez olhar as coisas de um modo muito diferente! Quase parecido com "Olhar o céu lá embaixo!". Mudei, não vou dizer que não sou mais a mesma, porém sinto que sou e estou pra além do que era! Não vejo mais as coisas como via antes!", acrescentou.

Por fim, ela fez um agradecimento. "Obrigada mãe, saiba que continuo fazendo as coisas do meu jeito! Esse texto é o meu jeito de agradecer e celebrar sua existência que originou a minha. Hoje pude mandar uma piscadinha pra você enquanto olhava o céu lá embaixo!", finalizou o texto.