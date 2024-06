Filha de Ana Furtado e Boninho rouba a cena em passeio com os pais; veja

Ela cresceu! Passeando em shopping, filha de Ana Furtado e Boninho chama a atenção com tamanho; jovem surgiu combinando look com os pais no local

A filha de Ana Furtado e Boninho, Isabella Furtado Oliveira, de 17 anos, chamou a atenção ao surgir passeando com os pais em um shopping no Rio de Janeiro neste sábado, 22. Bem alta, a jovem roubou a cena ao fazer a aparição com a apresentadora e o diretor.

Em sintonia, a família apareceu usando looks da mesma cor e esbanjando estilo. Enquanto Ana Furtado apostou em um vestido de mangas, a herdeira foi com um modelo de alcinhas. Já Boninho foi de calça jeans e deu um toque especial a sua combinação com um par de tênis azul vibrante.

É bom lembrar que o casal estava fazendo mais uma viagem internacional nos últimos dias. Eles estavam em Paris, na França. Antes, com o fim do BBB 24, eles foram para Nova York, onde Boninho surpreendeu Ana Furtado com uma declaração na Times Square.

E antes da cidade norte-americana, os pombinhos, que estão casados há 24 anos, foram para o Japão, onde viajaram em grande estilo em uma primeira-classe que tinha até chuveiro, penteadeira e muito mais.

Veja as fotos da filha de Ana Furtado e Boninho passeando com eles:

Fotos: Edson Douglas (AgNews)

Ao voltar de mais uma viagem, Ana Furtado postou sua recepção ao chegar em casa. Neste sábado, 22, ela publicou um vídeo recebendo muito amor de seus cachorrinhos. "Quando eu digo que AMO chegar em casa depois de uma viagem, é por isso aqui TAMBÉM! Muito amor!", falou ela.

Filha de Ana Furtado impressiona com aparência

A filha de Ana Furtado e Boninho, Isabella Furtado de Oliveira, completou 17 anos na quarta-feira, 01, e recebeu uma homenagem da mãe na rede social. Com fotos de look combinando, a ex-global se declarou para sua única herdeira.

Curtindo uma viagem luxuosa pelo Japão com o esposo, a famosa deu um tempo na curtição e fez a postagem que chamou a atenção dos internautas. Isso porque, Bella apareceu já crescida e esbanjando uma beleza deslumbrante.

"Hoje o amor da minha vida completou 17 anos! Seja feliz SEMPRE, minha filha! Que seu ano seja incrível! Te amo", disse Ana Furtado. Nos comentários, os internautas admiraram a jovem. "Linda demais", falaram. Veja as fotos aqui.