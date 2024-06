João Guilherme impacta ao apostar em saia durante passeio no Japão: ‘Moderno’

João Guilherme acumula elogios e comentários nas redes sociais ao apostar em saia para visitar templo no Japão; veja as fotos

Nesta quinta-feira, 27, o ator João Guilherme está recebendo muitos elogios e comentários nas redes sociais após mostrar seu look para passear pelas ruas do Japão. Conhecido por seu estilo excêntrico, o filho do cantor sertanejo Leonardo causou impacto entre os seguidores ao apostar em uma saia longa durante sua viagem.

Através de seu perfil no Instagram, João compartilhou um álbum de fotos de seu passeio pelo Templo Sensō-ji, também conhecido como Templo de Asakusa, que é um santuário budista. Nas imagens, o ator mostra diversos ambientes e também participa de algumas das experiências na casa de orações. Além disso, ele posou em frente ao local.

Entre os registros, João também aproveitou para exibir seu look diferenciado para a ocasião. O jovem apostou em um conjunto composto por camisa de mangas curtas e uma saia longa, ambos no mesmo tom de verde. Além disso, o jovem escolheu uma camisa de manga longa, meias, tênis e uma bolsa de grife para completar o visual.

Na legenda, João Guilherme ainda fez referência aos costumes locais e mencionou uma expressão corporal em que se curva o corpo para cumprimentar, se despedir ou mesmo fazer orações: “Faça dois ojigi e agradeça a Deus”, escreveu o ator, que recebeu muitos comentários por conta da escolha de seu look na publicação.

João Guilherme aposta em saia durante passeio no Japão - Reprodução/Instagram

Enquanto alguns seguidores acharam as escolhas do famoso modernas, outros não as apoiaram: “O look tá lindo amigo”, disse um. “O João misturando o estilo moderno com o estilo tradicional do Japão, lindo”, exaltou outro. “Ele é lindo e muito estiloso”, outro elogiou. “Que look mais miserável é esse?”, um seguidor detonou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Ainda nos comentários, alguns seguidores questionaram se João Guilherme está viajando com Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e João Lucas, que também estão na cidade. Inclusive, um detalhe entre os cliques chamou a atenção de alguns internautas, que especulam que ele estava na companhia de seu suposto novo affair.

Em seu perfil oficial do Instagram, o filho de Leonardo compartilhou uma sequência de fotos curtindo o país asiático, incluindo fazendo compras por guloseimas, visitas a restaurantes e até mesmo encontro com pets. Mas os internautas notaram que em uma das fotos de um cachorrinho, é uma mão feminina que está segurando o animalzinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Bruna Marquezine surpreende ao revelar planos para o futuro:

Bruna Marquezine surpreendeu ao revelar seus planos para o futuro, incluindo a vontade de ter filhos e uma fazenda, seguindo os passos de seu sogro, o cantor sertanejo Leonardo. Em meio aos rumores de um romance com o ator João Guilherme, a artista compartilhou que pretende se casar e criar os herdeiros longe dos holofotes; saiba mais!