Ana Furtado ganha surpresa de Boninho em rua de Nova York

Em Nova York com Boninho, Ana Furtado ganha surpresa romântica do esposo em painel da Times Square e compartilha momento inesquecível

A apresentadora Ana Furtado está curtindo mais uma viagem com o seu marido, o diretor global Boninho. Após viajarem para o Japão em grande estilo, o casal agora foi para Nova York, onde a famosa recebeu uma surpresa em público do amado.

Nesta terça-feira, 21, ela compartilhou vídeos do momento especial e mostrou como ficou ansiosa para saber o que ele havia preparado para ela. Na Times Square, Ana Furtado ficou esperando aparecer algo no telão até que viu um vídeo dela com Boninho se beijando.

"Olha a gente lá! Eu amei", comemorou a ex-apresentadora global ao ver registros românticos ao lado de seu companheiro, com quem está casada há 24 anos e tem uma filha, de 17 anos.

É bom lembrar que o diretor global e Ana Furtado curtiram uma viagem luxuosa no Japão. Para ir até o país, eles viajaram de primeira classe em um avião onde puderem até tomar banho. Durante a passagem por Tóquio, o global surpreendeu a amada também com uma surpresa especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Filha de Ana Furtado impressiona com aparência

A filha de Ana Furtado e Boninho, Isabella Furtado de Oliveira, completou 17 anos na quarta-feira, 01, e recebeu uma homenagem da mãe na rede social. Com fotos de look combinando, a ex-global se declarou para sua única herdeira.

Curtindo uma viagem luxuosa pelo Japão com o esposo, a famosa deu um tempo na curtição e fez a postagem que chamou a atenção dos internautas. Isso porque, Bella apareceu já crescida e esbanjando uma beleza deslumbrante.

"Hoje o amor da minha vida completou 17 anos! Seja feliz SEMPRE, minha filha! Que seu ano seja incrível! Te amo", disse Ana Furtado. Nos comentários, os internautas admiraram a jovem. "Linda demais", falaram. Veja as fotos aqui.