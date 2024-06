Jornal Nacional comete erro ao falar da morte de Chrystian: ‘Vergonha'

Internautas não perdoam e fazem críticas para erro discreto do Jornal Nacional durante a repercussão da morte do cantor Chrystian

A morte do cantor sertanejo Chrystian comoveu o Brasil nesta semana. O velório e o sepultamento do corpo dele aconteceu na quinta-feira, 20, e virou notícia no Jornal Nacional, da Globo. Porém, um detalhe durante a cobertura do telejornal chamou a atenção e foi alvo de críticas nas redes sociais.

A edição do programa errou uma informação sobre a data da morte de Chrystian na hora de homenageá-lo na telinha. Com isso, os internautas fizeram print da tela do telejornal e repercutiram na internet.

O erro aconteceu quando erraram a data da morte. Chrystian faleceu no dia 19/06/2024, mas o JN escreveu 19/06/1957 na tela. No X, antigo Twitter, os fãs do artista criticaram o erro. “Gente, que vergonha do Jornal Nacional, errou a data de falecimento do cantor Chrystian”, afirmou um fã. “Errou! Jornal Nacional erra ano da morte do cantor Chrystian”, escreveu outro. “Alguém percebeu que, segundo o Jornal Nacional, o nascimento do cantor Chrystian foi em 1956 e o falecimento em 1957?”, perguntou mais um.

ERROU! Jornal Nacional erra ano da morte do cantor Chrystian pic.twitter.com/xOmcnC9zFe — Alfinetei (@ALFINETEI) June 21, 2024

O Jornal Nacional errou da data do ano. Pqp #JNpic.twitter.com/skA02VfYMI — Brenno (@brenno__moura) June 20, 2024

A morte de Chrystian

O cantor Chrystian faleceu aos 67 anos na noite de quarta-feira, 19, após ter sido internado às pressas no mesmo dia. A causa da morte foi choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades, informou o Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo.

O artista iniciou na carreira musical ainda na infância e era conhecido pelo nome de Zezinho. Anos depois, ele assumiu o nome artístico de Chrystian e fez sucesso ao cantar músicas em inglês. Na década de 1980, ele formou dupla com seu irmão, Ralf, e os dois conquistaram os fãs com seus sucessos na música sertaneja. A dupla chegou ao fim alguns anos antes da morte de Chrystian.

Em seus últimos meses de vida, o cantor foi diagnosticado com rim policístico. Ele iria passar por um transplante de rim em 2023, mas a cirurgia teve que ser adiada por causa de um problema cardíaco dele. O transplante estava agendado para o segundo semestre de 2024, mas ele não resistiu. Ele iria receber o órgão de sua esposa.