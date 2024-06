Ralf ficou 4 anos sem encontrar Chrystian: ‘A gente não se via’

No velório do cantor Chrystian, o irmão dele e ex-parceiro de dupla, Ralf, conta que os dois não se encontravam há quatro anos

O cantor Ralfesteve no velório do seu irmão e ex-parceiro de dupla, o cantor Chrystian, na manhã desta quinta-feira, 20. No local, ele se emocionou ao falar sobre a dor de perder o irmão, que faleceu aos 67 anos de idade após ter sido internado em um hospital.

Em conversa com a imprensa, o artista contou que os dois não se encontravam há alguns anos por causa de conflitos de agendas de suas carreiras solo. “Infelizmente, não pude abraçar o meu irmão. Não coincidiam nossas agendas. A gente não se via há quatro anos. Isso é muito triste. Já havia perdido meu pai e minha mãe. Agora, meu irmão… A música perdeu um grande artista”, disse ele, de acordo com o site Quem.

Além disso, Ralf elogiou Chrystian. "Nosso carinho e amor eram muito grandes, apesar das carreiras separadas. Ele era um cara batalhador e não se aquietava. Ele cantou a vida toda, queria continuar na ativa, fazer shows, se apresentar... Ele precisava de repouso, mas sempre foi um cara inquieto e ficava pra lá e pra cá. Acho que a falta de descanso -- algo que era da natureza dele -- prejudicou (a saúde)", afirmou.

Logo depois da notícia da morte do irmão, Ralf escreveu um post de pesar nas redes sociais. "Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso “Pai” te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz meu irmão Chrystian", afirmou.

Ralf formou dupla com Chrystian durante várias décadas de sua carreira musical e eles tiveram várias canções de sucesso, como Nova York, Chora Peito, Ausência, Noite de Tortura e Dez Minutos.

O nome verdadeiro de Chrystian

Ao longo de sua carreira de sucesso, o cantor sertanejo Chrystian usou um nome artístico. O artista nasceu em Goiânia, Goiás, e recebeu outro nome mais comum de seus pais. O artista foi batizado como José Pereira da Silva Neto.

No início de sua carreira na música, ainda na infância, ele ficou conhecido como Zezinho. Porém, ao evoluir na profissão, o artista assumiu o nome artístico de Chrystian e formou a dupla com seu irmão, Ralf.

O cantor Chrystian faleceu aos 67 anos de idade na noite de quarta-feira, 19, após ter sido internado em um hospital de São Paulo. Ele teve uma carreira de 60 anos na música.