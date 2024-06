Qual é o nome verdadeiro do cantor Chrystian? Ele morreu aos 67 anos

O cantor sertanejo Chrystian usava um nome artístico em sua trajetória na música. Relembre qual era o nome de batismo dele

Ao longo de sua carreira de sucesso, o cantor sertanejo Chrystian usou um nome artístico. O artista nasceu em Goiânia, Goiás, e recebeu outro nome mais comum de seus pais. O artista foi batizado como José Pereira da Silva Neto.

No início de sua carreira na música, ainda na infância, ele ficou conhecido como Zezinho. Porém, ao evoluir na profissão, o artista assumiu o nome artístico de Chrystian e formou a dupla com seu irmão, Ralf.

O cantor Chrystian faleceu aos 67 anos de idade na noite de quarta-feira, 19, após ter sido internado em um hospital de São Paulo. Ele teve uma carreira de 60 anos na música.

Saiba quais foram as músicas mais tocadas de Chrystian

O cantor Chrystian deixou um grande legado para a música brasileira. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) lamentou a morte do artista e divulgou a lista com as músicas mais tocadas dele nos últimos 10 anos no Brasil. A lista levou em consideração os principais segmentos de execução pública.

A faixa mais tocada foi Nova York, da carreira de Chrystian e Ralf. As músicas dele também foram regravadas ao longo dos anos por artistas como Zé Favela, Zezé Di Camargo e Luciano e Jorge e Mateus.

Veja a lista:

1- Nova York - Chrystian / Ralf

2 - Saudade - Chrystian

3 - Tarde demais - Chrystian

4 - Chora peito - Ralf / Chrystian

5 - Ausência - Ralf / Chrystian

6 - Desejo de amar - Chrystian / Reinaldo

7 - Noite de tortura - Chrystian / Ralf

8 - Quero colo - Chrystian

9 - 8 segundos - Chrystian / Cecilio Nena / Reinaldo

10 - Dez minutos - Chrystian / Ralf