Sem medo, Solange Almeida critica falta de representatividade no São João: 'Sigo firme'

Em exclusiva à CARAS Brasil, Solange Almeida desabafou sobre os desafios de ser uma cantora de forró durante o período de São João

Solange Almeida (45) defendeu que artistas do forró precisam ter mais espaço dentro de evento musicais, principalmente durante o período do São João. Em exclusiva à CARAS Brasil, a cantora comentou sobre a falta de oportunidades que alguns forrozeiros enfrentam durante as festas juninas.

"Sigo firme na minha opinião. A festa é de forró, acho que o forró deve predominar e também o público deve ser consultado o que ele gostaria de ouvir, é aí que se desfaz toda a polêmica do põe ou não põe artistas de outros gêneros", disparou.

Há algumas semanas, Sol acabou tendo sua apresentação no São João de Campina Grande, na Paraíba, cancelada. Triste com a situação, a famosa viralizou com seu posicionamento em público. Segundo a mãe de Rafa Almeida, a falta de representatividade nos eventos ainda segue sendo o maior desafio do gênero.

"É preciso cobrar por mais artistas do forró, sim, em festas de São João na teoria e na prática. Não adianta ir pras redes sociais criticar a ausência dos artistas forrozeiros tradicionais e depois ir curtir somente os maiores nomes da música de outros gêneros", declara.

Leia também: Solange Almeida opina sobre estreia de filho no São João: 'Mérito próprio'

Ainda durante o bate-papo, a artista comentou sobre como tem sido a rotina na estrada durante esta época do ano, a qual a demanda de shows aumenta significativamente. "A gente saiu de casa dia 29 de maio e até o dia de hoje já realizamos 33 shows e até voltarmos para casa, dia 08.07, ainda faremos 14 shows", diz.

"Para a gente poder chegar a tempo e ter maior comodidade entre uma cidade e outra, além de usarmos o nosso ônibus em viagens de até 700km, a gente optou por fretar um avião para a banda inteira. Na planilha, não representa um custo mas, sim, investimento, porque evita perda de tempo em aeroporto à espera por voo comercial e a gente consegue descansar mais entre um show e vai todo mundo feliz fazer uma boa entrega", explica.