Saiba como o Rei Charles e a Rainha Elizabeth II modernizaram a realeza

Rei Charles III segue o legado de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, e os dois colaboraram para as mudanças na realeza britânica. Saiba como

A Rainha Elizabeth II e o Rei Charles III foram personalidades que colaboraram para a modernização da realeza britânica, que tem uma história de vários séculos. Com o passar dos anos, os dois influenciaram as mudanças para adequar a vida da família real aos tempos atuais. Que tal saber algumas mudanças que marcam a nova fase da realeza?

O site da revista Hello! Listou 10 atitudes de Charles e Elizabeth que ajudaram a trazer as tradições da realeza para os dias atuais. Depois de se tornar rei, Charles III proibiu o consumo de foie gras nas propriedades da realeza. Ele apoiou as entidades de direitos dos animais que lutam pelo fim deste prato, já que é feito com o fígado de patos que foram alimentados à força. Outra medida ainda envolvendo a proteção aos animais envolve o uso de peles de animais. A Rainha Camilla, esposa do rei Charles, já declarou que não vai mais comprar roupas com peles verdadeiras, que era muito usadas pela realeza.

Nos últimos anos, a família real adotou uma política de diversidade entre os funcionários. Para isso, eles estão implementando processos seletivos que priorizem diferentes etnias e gêneros dos funcionários.

A Rainha Elizabeth II também esteve envolvida na mudança da lei de sucessões. Ela acabou com o sistema de primogenitura masculina, que dava ao primeiro filho homem o direito de passar na frente de uma mulher na linha de sucessão. Com isso, caso algo aconteça com o príncipe George, a princesa Charlotte tem a chance de assumir o trono britânico ao invés do seu irmão caçula, o príncipe Louis.

Outra mudança feita no reinado de Elizabeth foi a Lei de Casamentos Reais. Antigamente, os membros da família só podiam se casar com a autorização do rei ou rainha. Porém, isso mudou. Os membros da realeza podem escolher com quem querem casar por amor e apenas precisam informar o rei ou rainha reinante sobre sua decisão antes de dar a notícia publicamente.

Ainda sobre os casamentos, a união de membros da realeza com pessoas divorciadas também mudou. No passado, o rei Eduardo VIII renunciou ao título para se casar com uma mulher divorciada. E a princesa Margaret não conseguiu se casar com o seu grande amor, Peter Townsend, porque ele era divorciado. Porém, isso mudou e os integrantes da realeza puderam se casar com separados. Os casos mais recentes são do rei Charles III com a rainha Camilla e do príncipe Harry com Meghan Markle.

A rainha Elizabeth II acabou com a apresentação de debutantes no palácio. Ela não quis mais promover o evento no qual a corte real mostrava as jovens filhas que estavam se preparando para o casamento. A decisão foi tomada em 1958.

Em 1970, a rainha Elizabeth II também aderiu a uma atitude que faz parte da rotina da realeza: a caminhada real. Nos eventos públicos, os membros da realeza fazem uma breve caminhada nas ruas para cumprimentarem a população e ficarem mais próximos das pessoas que os admiram.

A educação dos jovens da família real também mudou. Antigamente, os príncipes e princesas eram educados pelas governantas e professores particulares. Hoje em dia, as crianças vão para escolas públicas como qualquer criança do Reino Unido.

