Rei Charles III reúne a família no Trooping the Colour

Em luta contra o câncer, Rei Charles III faz desfile em carruagem ao lado da esposa, rainha Camilla, para se juntar à família no Palácio de Buckingham

O Rei Charles III foi o protagonista do evento Trooping the Colour, que marca a celebração oficial do aniversário do monarca em comando há mais de 260 anos. Ele está em tratamento contra o câncer e preferiu participar da parada à bordo de uma carruagem oficial ao invés de ir em um cavalo, que seria a forma tradicional.

O rei foi visto em uma carruagem ao lado da esposa, a rainha Camilla, e esbanjou simpatia ao acenar para a multidão que o aguardava. Para a ocasião, ele usou o uniforme da guarda escocesa. Por sua vez, a rainha usou um vestido azul claro com chapéu combinando.

Para manter a tradição, o príncipe William e o príncipe Edward participaram do desfile a cavalo para marcar a presença da realeza entre os guardas reais. Além deles, outros membros da família viajaram em carruagens durante a parada, como Kate Middleton com seus filhos.

A parada terminou no Palácio de Buckingham e a família real se reuniu na varanda para acenar para a multidão e conferir o show de aviões.

Rei Charles III e rainha Camilla - Foto: Getty Images

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

Estado de saúde do Rei Charles III

A rainha Camilla fez uma aparição surpresa em um festival no último final de semana e deu uma atualização sobre o estado de saúde do marido, o Rei Charles III. Ela foi questionada sobre como anda o tratamento dele contra o câncer e deu uma resposta cheia de bom humor.

Ela brincou que o amado é um “marido típico” quando o assunto é seu cuidado com a saúde. “Ele está bem! Exceto que ele não diminui o ritmo e não faz o que mandam”, brincou ela, que ainda citou que ele está melhorando.