Dentes do Rei Charles III roubam a cena em nova aparição dele

Rei Charles III esbanja sorrisos em aparição pública após revelar luta contra o câncer e o formato dos dentes dele chamam a atenção

O Rei Charles III fez uma rara aparição em público no último domingo, 31, depois de anunciar que está em tratamento contra o câncer. Ele e a esposa, a Rainha Camilla, participaram da missa de Páscoa no Castelo de Windsor, na Inglaterra, e cumprimentaram a população que estava ao redor da capela. Porém, um detalhe roubou a cena: o sorriso com dentes tortos dele.

O monarca apareceu sorrindo feliz em algumas fotos e deixou à mostra os seus dentes. Com isso, os fãs da realeza ficaram surpresos quando perceberam que o rei tem os dentes tortos e amarelados.

Nas redes sociais, vários internautas fizeram comentários sobre o detalhe no sorriso dele. “Dentista é praticamente inexistente para eles aqui, independente de classe social, não estão nem aí para os dentes”, disse um internauta. “Com tanto dinheiro e os dentes tudo torto. Só o Brasil preza pela saúde bucal”, afirmou outro. “Como pode um rei ter os dentes assim… Pobres plebeus, é de se entender, né”, declarou mais um. “Dentista é caro em Londres”, comentou outro.

Os dedos de 'salsicha' do Rei Charles III

O Rei Charles III também já virou assunto na web por causa dos seus dedos de 'salsicha'. Desta vez, os internautas questionaram o motivo do inchaço nos dedos do monarca, que já apareceu com os dedos roliços e vermelhos em algumas fotos.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, os médicos deram um possível motivo para o inchaço nos dedos dele. Um médico britânico contou que o inchaço pode ser provocado pela retenção de líquido no corpo ou também por causa da velhice. “O edema é uma condição em que o corpo começa a reter fluidos nos membros, normalmente nas pernas e tornozelos, mas tamém nos dedos, o que os faz inchar”, disse o Dr. Gareth Nye. Ele ainda informou que as pessoas mais velhoas podem ter inchaço quando ficam muito tempo sentadas ou também em dias mais quentes, como pode ser o caso do Rei Charles III, que já apareceu com os dedos inchados após viagens longas para lugares quentes.

Além disso, o inchaço nos dedos pode ser provocada pela artrite. “Os dedos geralmente ficam rígidos, doloridos e inchados, embora a medicação possa ajudar com a dor, o inchaço pode permanecer”, informou o médico, que ainda disse que outras causas pode ser o dietas ricas em sal ou medicamentos.

Vale lembrar que o Rei Charles III aparece com os dedos inchados há alguns anos. Em uma ocasião, ele chegou a brincar que teria 'dedos de salsicha'.