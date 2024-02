Rei Charles III dorme em tenda de oxigênio e o motivo é revelado

Em luta contra o câncer, Rei Charles III dorme em tenda de oxigênio por causa de outro problema de saúde. Entenda a técnica

O Rei Charles III tem um costume incomum em sua rotina. De acordo com o livro My Mother and I, da biógrafa real Ingrid Seward, o monarca dorme em uma tenda de oxigênio para combater uma doença que o acompanha há muito tempo.

Ele tem esse hábito por causa dos problemas da sinusite. “Ele não tem simpatia por doenças triviais e enfrenta seus próprios problemas de sinusite dormindo em uma tenda de oxigênio. A fadiga ou o excesso de sono não são desculpas aceitáveis para faltar a um compromisso de trabalho, e ele nunca fica na cama em um domingo de manhã, mesmo que não esteja se sentindo bem”, disse ela.

Então, o rei usa a tenda de oxigênio. Essa tecnologia costuma ser usado em pacientes com problemas respiratórios ou para umidificação do oxigênio. A tenda, na verdade, é uma caixa de acrílico, na qual a pessoa coloca a cabeça e o pescoço. Lá dentro, a pessoa recebe uma maior concentração de oxigênio, mas também fica mais sensível a infecção por causa da umidade no local.

Príncipe Harry fala sobre o encontro com o pai

O príncipe Harry está no Canadá para acompanhar um campeonato esportivo e aproveitou para falar pela primeira vez sobre a doença do seu pai, o Rei Charles III, que foi diagnosticado com câncer há poucas semanas. De acordo com a imprensa internacional, ele concedeu uma breve entrevista ao programa Good Morning America e contou sobre sua viagem para ver o pai.

“Falei com ele. Entrei em um avião e fui vê-lo assim que pude”, disse ele, e completou: “Olha, eu amo minha família. O fato de eu ter conseguido pegar um avião e ir vê-lo, e passar algum tempo com ele - sou grato por isso”.

Ao ser questionado sobre o estado de saúde do pai, ele apenas disse: “Isso fica entre mim e ele”. Então, ele foi questionado se o diagnóstico do rei pode unir a família e comentou: “Com certeza. Vejo isso no dia a dia, a força da unidade familiar se unindo”.

Por fim, Harry falou sobre a distância física do pai, já que ele vive nos Estados Unidos e o pai está na Inglaterra. “Tenho minha própria família, como todos nós. Minha família e minha vida está na Califórnia. Tenho outras viagens planejadas que iriam me levar pelo Reino Unido ou de volta ao Reino Unido, para que eu possa parar e ver minha família o máximo que puder”, afirmou.