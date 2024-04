Kate Middleton recebe homenagem especial do Rei Charles III

Enquanto Kate Middleton faz o tratamento contra um câncer, o Rei Charles III surpreendeu ao dar um título inédito para a nora

A princesa de Gales Kate Middleton ganhou um título inédito do seu sogro, o Rei Charles III. Enquanto ela luta contra um câncer, ele anunciou que ela foi homenageada com uma Ordem dos Companheiros de Honra. Ela foi a primeira integrante da Companhia Real a receber esta homenagem.

A Ordem dos Companheiros de Honra é data para pessoas que tiveram reconhecimento nas artes, ciências, medicina ou serviço público. E Kate recebeu por causa de sua dedicação como membro da realeza nos serviços públicos.

Uma fonte da revista People comentou que Charles sempre teve um carinho especial por Kate. “Ele sempre teve um vínculo muito bom com ela. Não acho que seja presunçoso dizer que ela é como a filha que ele nunca teve. Ele compartilha com William o impulso de protegê-la”, disse o informante.

Além de Kate, o Rei Charles III também deu um novo título para o príncipe William. Ele foi nomeado como Grande Mestre Honorável da Ordem de Bath, que é dada para pessoas que tiveram um serviço exemplar.

A tradição de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton mantém uma tradição em sua família. Casada com o príncipe William, ela é mãe do príncipe George, de 10 anos, da princesa Charlotte, de 8 anos, e do príncipe Louis, de 6 anos. Com tantos aniversários em todos os anos, ela criou um gesto carinhoso para os seus filhos.

Kate tem a tradição de sempre fazer os bolos de aniversário dos filhos para a festa em família. Na véspera do dia do aniversário dos filhos, ela vai para a cozinha e prepara um bolo caseiro para que fique pronto para o café da manhã em família.

“Adoro fazer o bolo. Tornou-se uma tradição ficar acordada até meia-noite com várias misturas para bolo e cobertura, e eu faço tudo. Mas eu adoro!”, disse ela em 2019, informou a revista People. Inclusive, ela sempre pergunta para as confeiteiras conhecidas da família real sobre dicas para melhorar os seus bolos, já que gosta de manter a tradição de decorar os bolos dos filhos.