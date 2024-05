Amiga de Kate Middleton e príncipe William revela preocupação com o casal

Amaia Arrieta, amiga próxima de Kate Middleton e do príncipe William, afirma que ambos estão "passando por um inferno" desde o diagnóstico da princesa

Segundo informações divulgadas pela The Telegraph na última quinta-feira, 2, uma das estilistas preferidas de Kate Middleton e do príncipe William está preocupada com o casal em meio ao tratamento contra o câncer da princesa de Gales.

Amaia Arrieta é confidente de Kate há muitos anos e compartilhou que o casal vive um momento conturbado desde o diagnóstico. "Estou com o coração partido no momento. Acho que eles estão passando pelo inferno.", disse ela ao veículo. "Espero que eles estejam de volta. É muito pessoal", acrescentou.

Ela é a responsável por muitos looks usados pelos filhos do casal, o príncipe George, de 10 anos, a princesa Charlotte, de 9, e o príncipe Louis, de 6. E isso acontece desde que o primogênito era bebê. "A primeira vez que percebi que o príncipe George estava usando meus desenhos, eu estava em Waitrose e vi a foto dele na capa da Hello! revista", lembrou Arrieta. "Foi um grande momento porque eles vinham até nós, mas nunca se sabe se eles realmente vão usar."

Vale lembrar que Kate Middleton está longe dos compromissos reais desde que passou por uma cirurgia em janeiro e foi diagnosticada com câncer. A princesa está em tratamento de quimioterapia e não foi mais vista desde que divulgou um vídeo para dar a notícia da doença para seus admiradores.

Príncipe William atualiza os fãs sobre Kate Middleton e os filhos

O príncipe William participou de uma caminhada ao ar livre para conversar com os admiradores nas ruas da Inglaterra quando deu uma atualização sobre a esposa, Kate Middleton, e os três filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. Ele foi questionado por uma fã sobre como eles estão e respondeu com educação.

Uma mulher perguntou: “Você se importa se eu perguntar como estão sua esposa e seus filhos?”. E ele respondeu: “Estamos todos bem, obrigado”. Então, a mulher insistiu: “E Kate?”. Então, o príncipe deu a mesma resposta: “Estamos todos bem”.

O evento aconteceu na região nordeste da Inglaterra quando ele participou de uma parada nas ruas e também de uma premiação.

Na última semana, Kate e William completaram 13 anos de casamento.