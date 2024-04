Saiba qual é a tradição de Kate Middleton nos aniversários dos filhos

Mãe de três crianças, Kate Middleton segue uma tradição que criou em sua família para celebrar o aniversário dos herdeiros. Saiba qual é!

A princesa de Gales Kate Middleton mantém uma tradição em sua família. Casada com o príncipe William, ela é mãe do príncipe George, de 10 anos, da princesa Charlotte, de 8 anos, e do príncipe Louis, de 6 anos. Com tantos aniversários em todos os anos, ela criou um gesto carinhoso para os seus filhos.

Kate tem a tradição de sempre fazer os bolos de aniversário dos filhos para a festa em família. Na véspera do dia do aniversário dos filhos, ela vai para a cozinha e prepara um bolo caseiro para que fique pronto para o café da manhã em família.

“Adoro fazer o bolo. Tornou-se uma tradição ficar acordada até meia-noite com várias misturas para bolo e cobertura, e eu faço tudo. Mas eu adoro!”, disse ela em 2019, informou a revista People. Inclusive, ela sempre pergunta para as confeiteiras conhecidas da família real sobre dicas para melhorar os seus bolos, já que gosta de manter a tradição de decorar os bolos dos filhos.

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Outra tradição de aniversário da família real de William e Kate é o retrato oficial. Na véspera ou no dia do aniversários dos filhos, os dois compartilharam uma foto atualizada da criança para que os fãs da realeza possam ver o quanto eles cresceram. Geralmente, a foto é compartilhada no dia anterior do aniversário. Porém, em 2024, por causa da doença de Kate - que luta contra um câncer -, o post do aniversário do príncipe Louis atrasou um pouco.

O caçula de William e Kate fez aniversário nesta terça-feira, 23 de abril, e seu retrato foi postado na manhã do dia do aniversário. A foto foi compartilhada pelo perfil dos pais, o Prince and Princess of Wales, no Instagram, para celebrar o 6º aniversário do menino. Na foto, ele apareceu sorridente ao posar deitado em um jardim.