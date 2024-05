Ex-Malhação desabafa ao ser impedido de trabalhar como ambulante: 'Frustrado'

Ex-galã de 'Malhação', Daniel Erthal fez um apelo para conseguir trabalhar na praia de Copacabana durante show da cantora Madonna

Ex-galã de 'Malhação', da Globo, Daniel Erthal usou as redes sociais na última quinta-feira, 2, para compartilhar um novo desabafo a respeito de seu empreendimento como vendedor ambulante de bebidas.

Impedido de realizar as vendas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ele lamentou que não possa trabalhar durante o show da cantora Madonna, que será realizado no próximo sábado, 4. Cerca de 1,5 milhão de pessoas são esperadas no local da apresentação da Rainhda do Pop.

Em suas redes sociais, Daniel confessou que se sente frustrado com a situação. "Está chegando um grande evento agora que é a Madonna, vamos ter muitos ambulantes na rua e eu não posso trabalhar com meu carrinho lindo e maravilhoso…", iniciou ele.

E continuou: "Isso está me frustrando, triste, não consigo tocar as minhas coisas porque eu estou desanimado pra me exercitar". O ator está impedido de trabalhar por não ter conseguido ainda uma autorização da subprefeitura do estado.

"Peço a vocês da subprefeitura pra me ajudarem. Eu preciso trabalhar nesse fim de semana", declarou Daniel Erthal. Recentemente, o intérprete do personagem Leonardo em 'Malhação' (2005) ganhou um novo carrinho patrocinado por uma marca de cerveja.

Na última semana, o artista abriu uma live em seu Instagram oficial e explicou que ainda tenta conseguir uma licença para retomar as vendas, iniciadas durante o réveillon deste ano no Rio de Janeiro.

Daniel Erthal prepara investimento após perder kombi

A vida Daniel Erthal segue rendendo surpresas desde que viralizou nas redes sociais no início do ano. Depois de perder a kombi que vendia cervejas nas ruas de Copacabana, agora o artista tem se preparado para abrir um bar na mesma região. Em entrevista à CARAS Brasil, o carioca desabafou sobre o episódio recente e celebrou as novas conquistas de sua vida.

"As coisas estão melhorando passo a passo, estou trabalhando como ator. É um momento bem especial", garante Daniel, que apesar de ter perdido um item importante de seu trabalho, tem conseguido dar a volta por cima. Confira o bate-papo completo com o artista!