Mani Reggo exibe resultado da reforma em sua barraca de lanches

Ex-namorada de Davi Brito, Mani Reggo compartilha vídeo com resultado da reforma na barraca de lanches na Bahia

Ex-namorada do campeão do BBB 24 Davi Brito, Mani Reggo realizou uma reforma em sua barraca de lanches na Bahia. Ela ficou conhecida por ter uma venda de sanduíches na frente de um hospital militar e até criou o X-calabreso quando o bordão do ex viralizou no Big Brother Brasil.

Agora, Mani reformou o local. Ela e uma equipe de artistas fizeram desenhos coloridos e inspirados nos lanches ao redor da barraca para dar um novo visual ao local. Nas redes sociais, ela mostrou o processo de transformação e também o resultado. “A arte que inspira é verdadeiramente aquela que nos conta uma história. E essa história está sendo contada por mim e por vocês. Obrigada”, afirmou ela.

Os fãs aprovaram a mudança. “Ficou lindo! Que Deus abençoe e faça você prosperar”, disse um seguidor. “Valorizando o empreendedorismo, a arte, beleza e favela”, escreveu outro.

Davi falou de Mani no Domingão com Huck

Davi Brito, o campeão do Big Brother Brasil 24, participou do programa Domingão com Huck deste domingo, 28, e falou sobre como está sua vida fora do confinamento do reality show da TV Globo. Além disso, ele abriu o jogo sobre sua relação com Mani Rêgo, de quem se separou após a atração.

"Estão acontecendo coisas que eu nunca imaginava viver na minha vida, muitas informações, muitos fãs. Estou adorando, esse povo maravilhoso. A maior felicidade que eu tenho dentro de mim é saber que eu represento milhares de pessoas no país que têm um sonho. Eu mostro para pessoas que é possível, é só acreditar, foco e objetivo, fé em Deus", afirmou ele para Luciano Huck.

Ao ser questionado sobre seu sonho de cursar medicina, o baiano foi direto. "O sonho continua. Já me perguntaram várias vezes, a edução é o pontapé inicial de todos os seres humanos, a educação transforma", ressaltou.