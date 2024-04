Rei Charles está muito 'ocupado' para encontrar Harry, diz jornal

Príncipe Harry esteve pela última vez com seu pai em fevereiro de 2024, após o monarca tornar público seu diagnóstico de câncer

O rei Charles III disse estar muito “ocupado” para se encontrar com seu filho mais novo, o príncipe Harry, que tenta uma reconciliação com o pai. O filho do monarca, que mora nos Estados Unidos, irá viajar para Londres na próxima semana.

O marido de Meghan Markle vai ao seu país natal para participar de uma missa celebrando os 10 anos da primeira edição dos Invictus Games - evento poliesportivo co-criado e administrado por ele para soldados veteranos dos países da Comunidade das Nações. A missa está marcada para o dia 8 de maio, na Catedral de St. Paul.

De acordo com o jornal The Telegraph, Harry e Charles não se encontram há dois meses e, segundo o tabloide, o rei não terá muito tempo para uma reunião com o filho. Se o fizer, será breve. Segundo a publicação, Charles III tem compromissos agendados com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, além de seus trabalhos organizando a primeira festa de verão dos jardins do Palácio de Buckingham em 2024 e outras atividades oficiais.

Os assessores da Família Real Britânica não comentaram os relatos do The Telegraph sobre os impeditivos do monarca para um encontro com seu caçula. Nesta terça-feira, 30, Charles participou de seu primeiro evento oficial após o diagnóstico. Acompanhado da esposa, a rainha Camilla, ele ficou cerca de uma hora no hospital para conversar com médicos e pacientes e fez questão de destacar que é importante o diagnóstico precoce de câncer para que o tratamento seja mais eficaz.

Nesta segunda-feira, 29, o portal britânico Sky News havia afirmado que o membro real Richard Fitzwilliams disse que Charles pretende reencontrar o filho para uma reconciliação: "O Rei sempre manteve a porta aberta para Harry, mas isso não significa, necessariamente, que ele teria uma recepção calorosa. (...) Isso levará seu tempo, mas é certo que a situação mudou nas últimas semanas para além das expectativas", disse Fitzwilliams.

A última vez que Harry esteve na Inglaterra foi em uma passagem rápida no último mês de fevereiro, para visitar o pai dele após o monarca tornar público seu diagnóstico de câncer. Apesar de Meghan não acompanhar o marido na celebração dos jogos, espera-se que ela viaje com ele para a Nigeria, onde haverá outra celebração sobre os Jogos Invictus.