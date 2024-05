Família real abre exposição com fotos raras e inéditas no Palácio de Buckingham

Família real britânica decide fazer exposição no Palácio de Buckingham com fotos nunca vistas pelo público de momentos dos membros reais

A família real britânica abriu uma nova exposição com fotos raras e nunca vistas antes de seus integrantes. A exposição foi montada no Palácio de Buckingham pela Royal Collection Trust, que cuida da memória da realeza, e recebeu o nome de ‘Retratos Reais: Um século de Fotografias’.

A exposição conta com 150 itens, entre objetos da família real, fotos e pinturas. O evento começa no ano de 1920 e mostra vários momentos íntimos e também oficiais da família.

Entre os destaques está uma foto da rainha Elizabeth com várias amigas e seus bebês recém-nascidos, outra imagem do Rei Charles III quando era criança ao lado da irmã, a princesa Anne, e também uma imagem da família real conversando em um escritório.

As fotos da exposição não costumam ficar expostas para o público porque precisam ser preservadas em condições especiais. A exposição foi montada como uma forma de exibir as raridades que estão guardadas na memória da família.

View this post on Instagram A post shared by Royal Collection Trust (@royalcollectiontrust)

Rainha Camilla fez promessa

A rainha Camilla, que é a esposa do Rei Charles III, tomou uma decisão e fez uma promessa ao escrever uma carta. De acordo com a revista People, ela prometeu que não vai mais comprar roupas feitas de pele de animal.

Esta promessa foi feita em uma à PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais), que é uma organização que protege o direito dos animais. A notícia foi celebrada pelo grupo de defesa. A fundadora da PETA, Ingrid Newkirk, disse: “Estamos brindando à rainha Camilla com uma taça do melhor clarete por uma verdadeira rainha ao apoiar 95% dos britânicos que também se recusam a usar peles de animais”.

A atitude de Camilla segue os passos da rainha Elizabeth, que também proibiu o uso de pele de animais em suas roupas. Em 2019, os funcionários da realeza informaram que ela pediu para que suas roupas não fossem mais confeccionadas com pele de animais, apenas com materiais sintéticos. Porém, ela seguiu usando as peles verdadeiras em roupas antigas e históricas durante cerimoniais da realeza.